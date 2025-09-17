Hij is pas twintig jaar oud, maar toptalent Niels Laros is nu al een bijzondere atleet. De Nederlander op de WK atletiek was een van de topfavorieten voor goud op de 1500 meter, maar de finale eindigde voor hem in een teleurstelling in Tokio. Dit weten we van de Brabander waar de atletiekwereld al van in de ban is.

Wie naar de familie kijkt van de op 17 april 2005 geboren Laros, snapt wel dat het talent in de genen zit. Met Marcel Laros en Sandra Hofmans heeft Laros ouders die hun sporen lang geleden al hadden verdiend in de atletiekwereld. Beiden werden meerdere malen Nederlands kampioen. Ook Niels' broer Lars loopt op hoog niveau, maar kan niet tippen aan de tijden van de twintiger.

Megatalent uit Brabant

In Oosterhout, waar Laros vandaan komt, wisten ze al jaren wat voor megatalent hij was en de laatste jaren maakt ook de rest van de wereld kennis met Laros. In 2022 verbrak hij een bijzonder record: toen liep hij de 1500 meter sneller dan atletieklegende Jako Ingebrigtsen deed toen hij Laros's leeftijd had. In de jaren daarna scherpte hij meermaals Nederlandse records aan en grossieerde hij in prijzen.

Laros haalde als achttienjarige al eens de WK-finale op de 1500 meter, werd zesde op de Olympische Spelen in Parijs en won meerdere jeugdkampioenschappen. Maar dit jaar maakt hij pas écht indruk. Laros won op de Diamond League de 1500 meter en scherpte wéér het nationale record aan.

Geen fan van interviews en fotoshoots

Hardlopen zit in het hart van Laros, die met de randzaken niet zo veel heeft. In aanloop naar de WK atletiek vertelde hij aan De Telegraaf dat al die intreviews en fotoshoots van hem allemaal niet hoeven. "Dat antwoord is een beetje als grap bedoeld, maar er zit wel een kern van waarheid in. Als je iets doet voor de validatie van andere mensen, dan denk ik niet dat je de juiste motivatie hebt."

Geen ruimte voor een partner

Zijn ouders en zijn broer Lars zijn de belangrijkste mensen in het leven van Laros. Een partner heeft hij niet. Volgens Laros is het ook 'redelijk lastig om met dit leven nog dat soort relaties staande te houden'. Veel ziet hij zijn oudere broer overigens niet. "Hij heeft een hartstikke leuk leven in Amerika, waar hij studeert en sport." Wel hebben ze bijna elke dag contact. Dat zal rondom het WK niet anders zijn.

Volgens velen was Laros op voorhand dankzij zijn stormachtige ontwikkeling titelfavoriet voor op de 1500 meter. Zelf legt hij zichzelf ook behoorlijk wat druk op. "Ik zal teleurgesteld zijn als ik niet met een medaille wegloop." Die teleurstelling werd helaas werkelijkheid. Laros werd in een slopende race vijfde en viel buiten de prijzen. Mogelijk gaat hij nog voor een herkansing op de 5000 meter.