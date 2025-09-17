Niels Laros deed woensdag volop mee om de medailles bij de 1500 meter op de WK atletiek, maar de piepjonge atleet (20) moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plek. Dat levert hem alsnog een mooi bedrag aan prijzengeld op.

Laros zette het beste Nederlandse resultaat ooit neer met zijn vierde plek. Desondanks zal hij daar niet tevreden mee zijn: de man uit Oosterhout nam alleen genoegen met een podiumplek. Een eerste plek had hem het enorme bedrag van 70.000 dollar (omgerekend een slordige 60.000 euro) opgeleverd.

De bedragen gaan daarna snel omlaag. Een tweede plek is nog goed voor 30.000 euro, het brons had 18.000 euro opgeleverd. Laros moet genoegen nemen met 9.000 euro (11.000 dollar).

Niels Laros

Op voorhand was de pas twintigjarige Laros een van de favorieten voor het WK-goud. Het toptalent was twee jaar geleden al finalist tijdens de WK in Boedapest en eindigde vorig jaar als zesde op de Olympische Spelen. Dit jaar won hij echter enkele grote wedstrijden en maakte hij definitief naam als toploper. In de halve finale overtuigde hij door zijn race eenvoudig te winnen.

Laros rende nog even op kop, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met de vijfde plek. Het aantal medailles voor Nederland blijft daardoor vooralsnog steken op twee. De 4x400 meter gemengd, met onder meer Femke Bol en Lieke Klaver, greep het zilver. Dat lukte later ook Jorinde van Klinken. Zij werd tweede bij het discuswerpen in Tokio.

Geen records voor Laros

Laros had de jongste mannelijke atleet ooit kunnen worden met een WK-medaille op de 1500 meter en na Sifan Hassan de tweede Nederlander met een WK-plak op deze middenafstand.