Het is Niels Laros niet gelukt om geschiedenis te schrijven op de WK atletiek. De Brabander (20) was op voorhand een grote kanshebber voor de medailles op de 1500 meter, maar kwam in een bloedstollende slotfase net te kort voor een gedroomde plak.

Op voorhand was de pas twintigjarige Laros een van de favorieten voor het WK-goud. Het toptalent was twee jaar geleden al finalist tijdens de WK in Boedapest en eindigde vorig jaar als zesde op de Olympische Spelen. Dit jaar won hij echter enkele grote wedstrijden en maakte hij definitief naam als toploper. In de halve finale overtuigde hij door zijn race eenvoudig te winnen.

Laatste meters nekken Niels Laros

In het snikhete Tokio werd er daarom veelvuldig gekeken naar de Nederlander. De jongeling begon meteen op kop en had lange tijd uitzicht op een medaille. Het mocht echter niet zo zijn voor de twintiger uit Oosterhout. Op het laatst stuk moest hij enkele concurrenten voor zich dulden. Het goud ging naar de stuntende Portugees Isaac Nader. Laros moest zich tevreden stellen met een plaats buiten het podium. De Nederlander werd vijfde.

Bij de NOS laat analist Gregory Sedoc zijn licht schijnen op de vijfde plaats van Laros. "Hij heeft gewoon niet de power gehad om het af te maken", aldus de oud-sprinter. "Met nog tweehonderd meter te gaan ga je merken dat de power eruit is en hij niet helemaal meer de frisse benen heeft." Al hoopte Sedoc toch nog op een ultieme sprint van Laros. "Ik had het eindschot van Brussel, de Diamond League, in mijn hoofd. En ik dacht hij zal het vast afmaken." Het mocht voor Laros en Nederland niet zo zijn.

Het aantal medailles voor Nederland blijft daardoor vooralsnog steken op twee. De 4x400 meter gemengde estafetteploeg met Femke Bol, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Eugene Omalla, greep het zilver. Dat lukte later ook Jorinde van Klinken. Zij werd tweede bij het discuswerpen in Tokio.