Giacomo Tortu (32), de broer van olympisch estafetteloper Filippo Tortu (27), is voor drie jaar geschorst door de Italiaanse Atletiekfederatie (Fidal) De reden? Het bespioneren van tweevoudig olympisch kampioen Marcell Jacobs (31).

Drie jaar schorsing en diskwalificatie: dat is de bizarre straf die de rechtbank van de Atletiekfederatie heeft opgelegd aan Tortu. De Italiaan is een voormalig sprinter en broer van Filippo, de olympisch gouden medaillewinnaar op de 4x100m estafette in Tokio. De zaak draait om het illegaal bespioneren van Jacobs, de olympisch kampioen op de 100m. Dit deed Torutu in een poging bewijs te verzamelen van vermeend dopinggebruik. De spionage werd uitgevoerd in opdracht van het privébureau Equalize.

Giacomo Tortu, de huidige voorzitter van de club Raptors Milano, kreeg twee schorsingen nadat hij probeerde toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens van Jacobs. Dit alles in de hoop aan te tonen dat olympisch kampioen op de 100 meter doping gebruikte, meldt Gazzetta dello Sport.

Schorsing

De eerste schorsing van drie maanden is gerechtvaardigd door "het overtreden van de statutaire en federale regels, evenals de principes van loyaliteit, integriteit, sportieve eerlijkheid en discipline die de fundamenten van de sport vormen". Een tweede schorsing van zes maanden werd hieraan toegevoegd "omdat de overtreding werd begaan met het doel een andere overtreding te plegen of te verbergen, of om zichzelf of iemand anders een voordeel te verzekeren"

Gedurende deze periode mag Giacomo Tortu geen enkele activiteit binnen de Italiaanse atletiekfederatie uitvoeren en heeft hij geen toegang tot trainings- of wedstrijdterreinen. Tegelijkertijd zet het Openbaar Ministerie in Milaan het strafrechtelijk onderzoek voort.

Primeur voor Italië

Tortu en Jacobs maakten deel uit van het Italiaanse estafetteteam dat verrassend de titel won op de Olympische Spelen van 2021. Een primeur in de geschiedenis van de Italiaanse atletiek. Vier dagen eerder had Jacobs, die tot dan toe geen grote titels op zijn naam had staan en onbekend was bij het grote publiek, de gouden medaille gewonnen op de 100 meter

Sindsdien heeft Jacobs in 2022 en 2024 twee Europese titels op de 100 meter veroverd. Hij eindigde als 5e op de 100 meter op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en als 4e met de 4x100 meter estafette. Dit jaar kwam hij echter niet verder dan de halve finales van de sprint op de Wereldkampioenschappen in Tokio. Samen met Tortu won hij ook de zilveren medaille op de estafette tijdens de Wereldkampioenschappen van 2023.