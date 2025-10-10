De Nederlandse topatlete Femke Bol heeft enthousiast gereageerd op nieuws dat een collega van haar naar buiten bracht. De Engelse polsstookhoogspringster Molly Caudery is ten huwelijk gevraagd door hoogspringer Joel Clarke-Khan. De atlete gaf haar landgenoot haar ja-woord.

De 25-jarige Caudery is een van de grotere namen in haar discipline. Zo werd ze in 2024 kampioene bij de WK indooratletiek en was er bij de EK atletiek in 2025 een zilveren plak voor haar weggelegd. Clarke-Khan weet ook hoe succes smaakt, want hij werd onder meer driemaal nationaal kampioen

"We zijn verloofd!", schrijft Caudery bij een post op Instagram. En tussen haakjes voegt ze toe: "Ik zei ja."

Wow!

Onder de reacties bevinden zich ook lieve en warme woorden van collega's uit de atletiekwereld. Bol schrijft bijvoorbeeld 'Congrats!' en Keely Hodgkinson schrijft: "Wow! Van harte gefeliciteerd, gasten!" Polsstokhoogspringer Menno Vloon reageerde in het Nederlands: 'Gefeliciteerd!'

Ook Femke Bol is verloofd

Bol zal iets van zichzelf herkennen in de situatie van Caudery en Clarke-Khan. Ook de Amersfoortse wereldkampioene op de 400 meter is namelijk verloofd en ook zij gaat trouwen met een collega uit het atletiek: de Belgische polsstokhoogspringenr Ben Broeders. In juli maakte het koppel de verloving bekend. Bol en Broeders maakten een selfie met daarop de ring van de Nederlandse, die schittert om de ringvinger van haar linkerhand. Allebei lachten ze natuurlijk breeduit vanwege het blijde nieuws. Duizenden likes volgden al snel en ook kwamen reacties vanuit de atletiekwereld en andere beroemdheden.

WK atletiek

Onlangs werd Bol bij de WK atletiek in Tokio wederom wereldkampioene op de 400 meter horden. Het ging van een leien dakje in het olympisch stadion in de hoofdstad van Japan. Haar grootste concurrente ontbrak, want Sydney McLaughlin-Levrone besloot zich te richten op de 400 meter vlak. Dat bleek een uitstekende keus, want ze won goud en rende de tweede tijd ooit. Het is niet bekend of de Amerikaanse zich de komende jaren ook stort op die afstand of dat ze terugkeert naar de horden. Het is zelfs mogelijk dat ze doorschakelt naar weer wat nieuws, namelijk de 200 meter vlak.