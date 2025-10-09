Femke Bol is een van dé gezichten van de Nederlandse topsport en de wereldkampioene zet haar populariteit ook in om buiten de atletiekbaan dingen voor elkaar de krijgen. Binnenkort wordt daar een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd.

Bol debuteert volgende maand als schrijfster van een kinderboek en dat nieuws valt in goede aarde bij twee andere olympisch kampioenen. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken het opmerkelijke debuut van Bol in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast.

"Femke Bol doet waanzinnig werk als inspirator met uitbrengen kinderboek", gooit Hoog een stelling op. Daar hoeft Van As geen seconde over na te denken: “Eens! Ze heeft dus een kinderboek gemaakt dat Go Femke heet. Het is een fictief verhaal, maar wel met een meisje dat Femke heet dat met haar broer op sportkamp gaat aan de andere kant van het land. Daar gaat ze trainen en ze moet ook een wedstrijd rennen enzo."

"Bol heeft in interviews ook aangegeven dat ze de atletieksport populairder wil maken", aldus Van As. "Dat ze ook wel voelt dat ze een rolmodel is en dat er veel kinderen naar haar kijken. Dat wil ze ook overbrengen op de jeugd. Denk aan doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, iets wat je heel erg kan leren in de sport. "

Yolanthe Cabau van Kasbergen

Van As ziet het helemaal zitten: "Alleen maar leuk en ik ben heel benieuwd. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting Free a Girl, van de Yolanthe Cabau van Kasbergen. Dus dat is ook wel heel mooi, ze steekt het niet in eigen zak. Allemaal voor het goede doel, heel inspirerend.” Hoog: “Ik ga hem kopen.” Van As: “Ja, ik ook, dat is best wel leuk voor onze eigen kinderen ook.”

Luister de podcast

Hoog en Van As, onder meer tweevoudig olympische kampioenen hockey én goede vriendinnen, nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering onder meer aandacht voor de ophef in de hockeywereld na een opmerkelijke rode kaart, het gedoe rond toptennisser Tallon Griekspoor en borstvergrotingen in de topsport.