Topatlete Lieke Klaver neemt het er van na een zwaar en slopend seizoen. De Europees kampioene indoor op de 400 meter ging eerst op vakantie in Italië en heeft het nu leuk in eigen land. Met de vriend van haar beste vriend.

Het seizoen voor Klaver begon al in januari, waar bij indoorwedstrijden toegeleefd werd naar de EK in Apeldoorn. Daar pakte de Nederlandse topatlete uit met haar eerste individuele gouden medaille ooit. Klaver won de 400 meter. Daarna was er ook nog een Europese titel op de 4x400 meter met de vrouwenploeg.

Daarna startte het outdoorseizoen, met als piekmoment de WK in het Japanse Tokio. Daar stelde Klaver individueel teleur, door te stranden in de halve finales van haar geliefde onderdeel. Op de 4x400 meter was er wel succes: zilver met de gemengde estafette en brons met de vrouwenploeg.

Op pad met vriend van beste vriend

Na de WK in Tokio vloog Klaver met haar atletiekvriend Terrance Aggard naar Italië voor een welverdiende vakantie. Daar genoot ze van zon, zee, strand, lekker eten en ijsjes. Dat kon ze zich immers verloven nu het seizoen erop zit.

Inmiddels is Klaver weer terug in Nederland. Daar ging ze op pad met acteur en model Diego González-Clark. Klaver was bij de prèmiere van Onze Jongens 3, waar de acteur een rol in heeft. Klaver legde de avond in het Tuschinski Theater Amsterdam vast op de gevoelige plaat en deelde her rijkelijk op Instagram. 'De vriend van mijn beste vriend stelen! Trots op jou Diego', schreef ze bij een reeks foto's en video's.

Toch heeft Klaver concurrentie, want topatleet Ramsey Angela wil zijn vriend niet zomaar afstaan. 'Hij is niet om te delen, bedankt', was zijn gortdroge reactie. Ook schreef hij: 'Hou van jullie allebei'. 400 meter-specialist Angela is bi. De topatleet plakt er liever geen label op en had in gesprek met NOC*NSF een mooie boodschap voor mensen die moeite hebben met hun geaardheid: "Wees wie je bent en schaam je daar vooral niet voor."