Chaos en verwarring op WK indoor atletiek: 'Een aanfluiting'

Het WK indoor atletiek is vrijdag van start gegaan in het Poolse Torun. Op dag 1 werden ook al de eerste medailles uitgereikt, maar het bleef op de 60 meter lang afwachten wie die nou eigenlijk moesten krijgen. Het zorgde voor veel verwarring, ook bij Nederlandse atleet Taymir Burnet.

Op de 60 meter liggen de tijden vaak dicht bij elkaar en ook in de finale op de WK indoor werd de uitslag beslist met een fotofinish. Er was echter wel heel veel tijd nodig om de uitslag te bepalen en vervolgens werd die ook nog verkeerd gecommuniceerd.

De Amerikaan Jordan Anthony spurtte naar het goud in 6,41 en zijn naam verscheen dan ook al vrij snel op het bord. De sprinter kon vast gaan juichen, terwijl zijn collega's nog in spanning afwachtten of zij ook een medaille hadden bemachtigd.

Het leek er even op dat de Belgische Simon Verherstraeten er met het zilver vandoor ging. Zijn naam verscheen achter de nummer twee op de schermen, maar dat kon helemaal niet. Hij raakte namelijk gebleseerd tijdens de race en klokte daardoor geen tijd. De commentator van NOS raakte er ook even van in de war.

'Waardeloos'

"Een beetje een aanfluiting. Want je moet het gewoon goed weergeven zodra het duidelijk is", klonk het commentaar. "Natuurlijk moet die finishfoto gebestudeerd worden, maar er was wel overduidelijk verschil tussen de nummer één en de nummer twee. Waardeloos."

De tweede en derde tijd zaten ontzettend dicht bij elkaar. De Jamaicaan Kishane Thompson behaalde uiteindelijk het zilver in 6,45. De bronzen medaille ging naar de Amerikaan Trayvon Bromell, die 1 duizendste langzamer was dan Thompson.

'Alles door de war'

Burnet is als zesde geëindigd in de finale. De 33-jarige atleet miste de scherpte en klokte 6,61, een tiende boven zijn Nederlands record van 6,51. "Ja niet een hele mooie tijd. Ik had beter verwacht", zei hij na afloop.

Hij sprak ook over een chaotische avond in Polen. Na de halve finale was het ook al onduidelijk voor hem wat hij moest doen. "Alles was een beetje door de war. Ik wist niet welke kant ik op moest. Naar de media of meteen naar de warming-up. Uiteindelijk had ik maar vijf minuten om op te warmen. Toen moest ik mentaal ready zijn en scherp zijn voor de start."

Burnet is een oudgediende in de Nederlandse atletiek, maar behaalde nog nooit individueel internationaal succes. Wel veroverde hij medailles met de estafetteploegen op zowel de 4x100 als 4x400 meter. Op de WK atletiek vorig jaar in Tokio behaalde hij het brons op de 4x100 meter, samen met Elvis Afrifa, Nsikak Ekpo en Xavi Mo-Ajok.