Femke Broeders-Bol is vanaf 2026 een nieuwe weg in geslagen. De Nederlandse heeft zich toegelegd op de 800 meter vlak. Daar komt ze Keely Hodgkinson tegen, die in 2024 goud won op Bols nieuwe afstand bij de Winterspelen. Bij de WK indoor atletiek is de Britse favoriete voor de titel, maar haar weekend begon dramatisch.

De 24-jarige Hodgkinson won bij de afgelopen WK in Tokio nog brons op haar geliefde afstand. De wereldrecordhoudster (zowel binnen als buiten) heeft dus wat recht te zetten in het Poolse Torun. Maar toen ze arriveerde, bleek ze iets heel belangrijks te missen: haar speciaal gemaakte spikes. Daardoor zocht ze hulp bij een collega-atlete voor de heats van vrijdag.

"Er was een heel aardig Pools meisje, en ik leende haar spikes, maar daar kreeg ik een blaar van", verklaarde Hodgkinson in de mixed zone. "En toen had ik gewoon geen spullen meer. Al mijn supplementen en zo, die had ik niet bij me."

Fout van KLM

De frustraties liepen hoog op bij de Britse, die haar bagage kwijt was geraakt door KLM. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij had de spikes van de olympisch kampioene net op tijd weer terug gevonden, voordat ze in actie moest komen. Ondanks de chaos voorafgaand aan de wedstrijd, won Hodgkinson haar heat met een tijd van 2 minuten Daardoor plaatste zich voor de halve finales van zaterdag.

Dat was flink onder haar indoorrecord van 1.54,87. Maar Hodgkinson bekende na afloop helemaal niet te houden van de kwalificaties. "Helemáál niet. Het was echt vreselijk, om eerlijk te zijn", gaf ze ruiterlijk toe. De Britse probeerde zo veel mogelijk energie te besparen, maar wist ook dat ieder foutje fataal kan zijn. "Al die dingen gaan door je hoofd. Ik heb hier nu veel ervaring mee, maar je kunt met alles te maken krijgen. Dus ik ben blij dat het er op zit."

Geen Femke Broeders-Bol

Op de WK indoor heeft Hodgkinson geen last van Femke Broeders-Bol. De Nederlandse atlete die vorige maand in het huwelijksbootje stapte met de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders is geblesseerd. Ze liep begin februari in Metz al in haar eerste wedstrijd op de 800 meter een Nederlands indoorrecord (1.59,07), maar brak door problemen met haar voet het seizoen af.