Lieke Klaver heeft vrijdag haar plek in de finale voor de 400 meter veiliggesteld op de WK indoor atletiek. Na afloop van de halve eindstrijd is ze opgelucht, maar ze ziet ook dat het nog beter moet om een medaille te bemachtigen. "Ik kan gewoon niet heel goed bij mijn gevoel."

De race in de halve finale 'voelde goed'. "Solide. Maar het is nog niet goed genoeg. Ik wilde echt wel wat harder, maar dat komt morgen", zegt Klaver bij NOS. De topatlete baalt wel een beetje dat dat nog niet is gelukt. Ze klokte een tijd van 51.23. De derde in de halve finales. "Het is irritant, want ik zeg ook de hele tijd: 'Ik wil harder, ik wil harder.' Maar op het moment dat ik dan kan, ben ik een beetje terughoudend."

'Oh god...'

Interviewer Jeroen Stekelenburg merkt op dat Klaver op 150 meter voor de finish wat inhield. "Oh god... Ja mijn coach zei juist: 'Daar moet je gaan'", reageert de 27-jarige. En wat deed ze? "Wel gewoon doorrennen, maar ik kan gewoon even niet zo heel goed bij mijn gevoel, tijdens zo'n race."

Maar dat hoeft volgens haar geen probleem te zijn. "Nou, het is niet zorgelijk. Ik vind het zelf wel irritant. Maar zolang ik wel gewoon mijn races nu win en ik groei in het toernooi, dan hoop ik dat ik morgen gewoon wel dat extra tandje... Dat ik niet per se bij dat gevoel kan, maar wel gewoon gas erop. Ja die kracht eruit kan halen."

Oerkracht

Door een nieuwe regel wordt de finale opgesplitst in twee races met elk vier atleten. De beste tijd wint en dus moet de focus volledig op de eigen race. "Normaal kan ik dat. Ik ben benieuwd hoe die andere meiden dat afgaat", zegt Klaver daarover. "Maar morgen moet ik gewoon helemaal in mijn eigen baan zitten. In mijn eigen race, in mijn eigen lichaam en gewoon oerkracht vinden. Ja, we moeten gewoon méga hard."

Finale

De finale vindt zaterdag om 20.40 uur plaats in het Poolse Torun. Klaver is de regerend Europees kampioene indoor. Twee jaar geleden op de WK indoor in Glasgow veroverde ze het zilver achter Femke Broeders-Bol, die ontbreekt in Torun. De Enkhuizense vergaarde ook al heel wat eremetaal op de 4x400 meter estafette. Ze is olympisch kampioene op de 4x400 meter gemengde estafette.