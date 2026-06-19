Een van de grootste blikvangers in de atletiek is Armand Duplantis. Mondo, zoals de Zweedse polsstokhoogspringer zich ook laat noemen, trouwde eerder deze maand met model en influencer Desiré Inglander. Daar was een andere grote naam uit de sport ook aanwezig: onze eigen Femke Broeders-Bol.

Duplantis is nu al een levende legende in zijn sport. De 26-jarige Zweed heeft het wereldrecord sinds 2020 in handen. Sindsdien heeft hij het steeds met 1 centimeter verbeterd. Momenteel ligt de lat op 6,31 meter. De reden dat hij telkens de kleinste marge toepast laat zich raden: dan kan hij het record des te vaker verbreken. Het is zonde om er gelijk een hele hap bovenop te doen. Ook omdat records bonusgeld opleveren.

Femke Broeders-Bol

Op 12 juni gaven Mondo en zijn geliefde elkaar in Frankrijk het ja-woord. Dat gebeurde op een groots bruiloftsfeest, waarbij diverse grote namen uit de atletiek present waren. Ook Broeders-Bol, die eerder zelf is getrouwd met Duplantis' concurrent Ben Broeders, was een van de uitgenodigden.

i © Instagram Emilia Hammarström

FBK Games

Zondag 21 juni is Broeders-Bol de grote attractie bij de FBK Games in Hengelo. Daar komt ze uit op de 800 meter vlak, want dat is haar nieuwe speerpunt na al die successen op de 400 meter horden. Ze is eerder in juni bij haar outdoordebuut op de 800 meter in het Tsjechische Ostrava tweede geworden in een tijd van 1.57,13. Met haar tijd is Bol ruim anderhalve seconde langzamer dan het Nederlands record dat Ellen van Langen tijdens haar gouden olympische race in Barcelona in 1992 noteerde.

Van Langen en Broeders-Bol zullen elkaar daar nog wel tegenkomen. Van Langen is namelijk wedstrijddirecteur van de FBK Games.

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