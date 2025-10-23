Topatlete Femke Bol verraste vriend en vijand toen ze bekendmaakte zich vanaf komend seizoen te richten op de 800 meter. Hiermee laat ze de 400 meter horden achter zich. Een onderdeel waarop ze het nogal eens aan de stok had met door Sydney McLaughlin-Levrone. Het wekt de nieuwsgierigheid van het Amerikaanse fenomeen.

McLaughlin-Levrone was de afgelopen jaren een ware een veelvraat op de 400 meter en de 400 meter horden. Zowel in Tokio als Parijs kroonde ze zich op beide onderdelen tot olympisch kampioen door onder meer Bol te verslaan.

De 25-jarige atlete uit Amersfoort pakte tijdens de laatste twee wereldkampioenschappen goud op de 400 meter horden. Tijdens beide WK-finales ontbrak McLaughlin-Levrone omdat ze zich richtte op andere disciplines. Zo focuste ze op het afgelopen WK in Tokio zich op de 400 meter. In de finale verbrak won ze overtuigend goud en verbrak ze zelfs het wereldrecord.

'Zelfs dat kan ik niet beloven'

Door te kiezen voor de 800 meter zal Bol haar plaaggeest opnieuw ontlopen. In een interview met de Engelse krant The Telegraph onthult McLaughlin-Levrone haar eigen ambities op die afstand. "Het maakt me nieuwsgierig. Ik ben benieuwd welke tijd ik zal lopen'', vertelt de 26-jarige atlete.

Toch kunnen Nederlande atletiek-fans opgelucht ademhalen. McLaughlin-Levrone verklapt niet direct ambities te hebben op de 800 meter. "Ik denk niet dat je mij ooit aan de start van een 800 meter zal zien staan. Misschien loop ik er ooit eentje, maar zelfs dat kan ik niet beloven."

McLaughlin-Levrone kijkt met onzekerheid naar de 800 meter. "Ik ken de pijn van de 400 meter. Ik ken ook de pijn van de 400 meter horden. Ik zou niet weten hoeveel pijn de 800 meter doet'', zo verklaart de meervoudig olympisch kampioene.

'Als kind was dat mijn favoriete onderdeel'

McLaughlin-Levrone kijkt liever naar andere disciplines. "Ik hou van verspringen. Als kind was dat mijn favoriete onderdeel. Ik vind de 200 meter ook leuk. Mijn vader vertelt altijd dat ik als kind het beste was op die afstand." Of McLaughlin-Levrone serieus werk gaat maken van deze onderdelen verklapt de Amerikaanse in het interview nog niet. "Ik hou ervan om mezelf uit te dagen, welke arena ik ook instap."