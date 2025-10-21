We gaan haar de komende tijd waarschijnlijk vaak zien als de grote rivale van Femke Bol: Keely Hodgkinson. De Britse maakt al jaren veel indruk op de 800 meter en dat is de afstand waarop haar Nederlandse vriendin zich gaat richten. De 23-jarige Hodgkinson weet ook buiten de baan veel indruk te maken.

Hodgkinson werd in Parijs olympisch kampioen op de 800 meter en werd al vier keer Europees kampioen. Die resultaten bezorgen haar een grote populariteit in Engeland. En daar geniet de in Wigan geboren atlete volop van. Ze verschijnt regelmatig op rode lopers en laat zich zien in fotoshoots. Op Instagram wist ze inmiddels meer dan een half miljoen volgers te verzamelen. Op TikTok heeft ze er zelfs nog 100.000 meer.

Nu het atletiekseizoen even stilligt viert Hodgkinson vakantie en neemt ze het ervan met haar vriendinnen Skye Verwey en Harley Booth. De drie delen op sociale media volop activiteiten van hun avonturen. Zo zien we ze met zijn drieën dansen en playbacken. De olympische kampioene draagt daarbij een doorschijnende jurk en in de reacties zijn we dan ook volop open monden.

Hodgkinson vertelde eerder aan Engelse media dat ze vijftien piercings heeft gehad, maar dat ze die niet allemaal meer draagt. Oplettende volgers menen wel een van de piercings te zien op de beelden en zijn daar flink over te spreken.

Hodgkinson en haar vriendinnen playbacken onder meer het nummer Suger on my tongue van Tyler, the Creator. Naast talloze fans reageren ook collega's Alicia Schmidt en de Nederlandse Cathelijn Peeters enthousiast.

Hodgkinson kan nog even genieten van haar welverdiende vakantie. De topatlete wacht in 2026 onder meer een Europees kampioenschap. Dan wil ze ongetwijfeld weer schitteren op de 800 meter, mogelijk dus met Bol en ook Schmidt als tegenstanders.

Toen Bol de wereld liet weten dat zij de 400 meter horden gaat verruilen voor de 800 meter, was Hodgkinson een van de eerste atleten die reageerde. De Britse vertelde dat Bol haar eerder al een berichtje had gestuurd om haar op de hoogte te stellen: "We zijn al lange tijd vrienden en dat waardeer ik heel erg."