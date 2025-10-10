Topatlete Femke Bol heeft vrijdag groot nieuws aangekondigd. Ze gaat zich voortaan focussen op een andere afstand: de 800 meter. "Ik ben enthousiast over deze nieuwe uitdaging", laat de topatlete weten.

Bol heeft al een hoop medailles verzameld op haar favoriete onderdeel: de 400 meter horden. Nu is het tijd voor iets nieuws. Ze zal haar focus verleggen naar de 800 meter. "Ik ben heel blij met dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière", laat ze weten op Instagram.

"Het is een grote verandering. Het is onzeker en uitdagend. Maar ik ben er klaar voor om hard te werken, samen met een geweldig team. Ik ga genieten van dit nieuwe avontuur", schrijft ze.

Prestaties

In de video bij de aankondiging blikt Bol terug op haar prestaties van de afgelopen jaren. Met als hoogtepunt de Olympische Spelen van Tokio en Parijs in 2021 en 2024. In Japan won ze het brons op de 400 meter horden. "Toen was ik heel blij', kijkt ze vol trots terug op dat moment.

Vorig jaar zomer pakte ze olympisch goud, zilver en brons. "Super bijzonder", zegt de 25-jarige daarover. Verder veroverde ze de afgelopen jaren veel Europese en wereldtitels. "En nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk."

'Plekje in mijn hart'

"Het wordt een extra rondje. Ik ga me richten op de 800 meter. Minder obstakels op de weg, nou ja andere obstakels. Ik hou ook echt van de hordes, dat heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart", aldus Bol.

"Ze heeft op 25-jarige leeftijd al alles gewonnen wat ze kan winnen", zegt haar coach Laurent Meuwly. "Ik ben echt klaar voor een nieuwe uitdaging, een andere prikkel. Een heel ander soort race", vervolgt Bol. "Ik heb er veel zin in om dat te ontdekken."

De Nederlandse haalt ook haar favoriete quote aan: als je dromen je niet bang maken, zijn ze niet groot genoeg. "Dat is bij deze absoluut het geval."

Nominatie

Bol kan haar jaar nog heel mooi afsluiten met een grote eer. Ze is namelijk een van de drie finalisten in de race om de titel Europese atlete van het jaar. De twee andere kanshebsters zijn de Zwitserse hordeloopster Ditaji Kambundji en de Spaanse snelwandelaarster María Pérez.

Bol won vorige maand op de WK atletiek liefst drie medailles. Ze werd voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de 400 meter horden. Bovendien pakte ze zilver met de vrouwen op de 4x400 meter estafette en op de gemengde estafette. Ze werd dit jaar ook Europees kampioene indoor op beide estafettes.