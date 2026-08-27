Het is donderdag een heerlijke avond tijdens de Diamond League. Nadat er op de 400 meter horden bij de mannen een wereldrecord werd verbroken, gebeurde dat later op de avond weer. Nadine Visser maakte het van dichtbij mee.

Zij zag Masai Russell in de baan naast haar de 100 meter horden winnen. Dat deed de Amerikaanse in 12.09, een wereldrecord. Visser zelf eindigde als derde in 12.34. Dat was overigens ook haar beste tijd van dit seizoen. Tobi Amusan werd met 12.23 tweede.

Tweede wereldrecord tijdens Diamond League

'Wat een avond zeg', riep de commentator van Ziggo Sport uit na de historische race over 100 meter. Het was immers al het tweede wereldrecord van de avond in Zürich. Dat gebeurde op de 400 meter horden bij de mannen. Daar was Kasten Warholm de wereldrecordhouder. Hij liep op de Spelen in Tokio van 2021 voor het eerst onder de 46 seconden. Die tijd is nu geschiedenis. In een rechtstreeks duel werd hij gedeclasseerd door de Braziliaan Alison dos Santos.

Hij won op de vorige twee Spelen al tweemaal brons en was al eens wereldkampioen op de afstand, maar verbaasde nu pas écht de wereld. Hij liep 45.80 en is de wereldrecordhouder. Warholm kwam slechts tot 46.68 en kon niet anders dan de Braziliaan feliciteren. Dos Santos toptijd voor de race was 46.29. Hij haalde daar dus bijna een halve minuut vanaf.