Het atletiekseizoen nadert zijn absolute ontknoping en opnieuw zijn alle ogen gericht op Femke Broeders-Bol. Na haar waanzinnige optreden vorige week in Zürich, staat de topatlete dit weekend aan de start van de Diamond League-finale. Op de 800 meter komt ze in actie en ze is lang niet de enige atletiektopper. Check hier hoe je niets mist van het spektakel in België.

Tijdens de Memorial Van Damme, de afsluiter van het Diamond League-seizoen, komen de beste atleten ter wereld twee dagen lang in actie. Op vrijdag 4 september en zaterdag 5 september wordt er volop atletiek bedreven. Ook zonder kaartje hoef je niets te missen van het evenement.

Tenminste, als je een abonnement op Ziggo Sport hebt. Voor atletiekfans met een abonnement is daar de climax van het seizoen live te volgen. Op zowel vrijdag 4 september als zaterdag 5 september is de Diamond League te zien op Ziggo Sport. De uitzendingen beginnen rond 19.50 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Op vrijdag schakel je naar Ziggo Sport 1, op zaterdag naar Ziggo Sport 3. Overigens is de Diamond League ook op de Belgische zender VRT te zien.

Hoe laat komt Broeders-Bol in actie?

De 800 meter is een van de slotstukken van het tweedaagse evenement. Pas op zaterdag komt Broeders-Bol in actie. Zij loopt op de slotdag om 21.39 de 800 meter, met onder meer Audrey Werro als rivale. Of Keely Hodgkinson er bij is, is nog onduidelijk. Zij liet de Diamond Leagues na de EK atletiek schieten omdat haar lichaam nog niet was hersteld.

Broeders-Bol maakt indruk

Broeders-Bol maakte een jaar geleden bekend afscheid te nemen van de 400 meter horden. Sinds een jaar legt ze zich toe op de 800 meter en dat gaat geweldig. Ze won al brons op de EK atletiek, evenaarde het Nederlands record van Ellen van Langen en scherpte dat zelfs twee keer aan. Vorige week liep ze in Zürich een onwaarschijnlijke 1.54.71, liefst 0.70 seconden sneller dan een week eerder. Zit er in Brussel weer zo'n stunt in?

Overigens is het atletiekseizoen nog niet volledig ten einde. Over een week vindt van 11 tot en met 13 september een ander groot evenement plaats. In Boedapest worden de World Athletics Ultimate Championships georganiseerd.