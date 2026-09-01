Het wereldrecord op de 800 meter is al 43 jaar niet meer aangescherpt. Sinds de overstap van Femke Broeders-Bol van de 400 horden naar de 800 meter, worden er dit jaar echter razendsnelle tijden gelopen en komt die toptijd in zicht. Gaat het wereldrecord er binnenkort aan? De coach van Broeders-Bol heeft er wel zijn ideeën over.

Met Broeders-Bol, die onlangs twee keer het Nederlands record van Ellen van Langen (uit 1992) aanscherpte, heeft Nederland er een wereldtopper bij op de 800 meter. Maar zij is niet de enige. De Britse Keely Hodgkinson is geweldig snel op deze afstand en dat geldt al helemaal voor Audrey Werro. Ook de Keniaanse wereldkampioene Lilian Odira is uiteraard een absolute wereldtopper.

Atletiekfans hopen dat het wereldrecord uit 1983 eens uit de boeken kan worden gelopen. 43 jaar geleden zette Jarmila Kratochvilová uit toenmalig Tsjecho-Slowakije de onwaarschijnlijke tijd van 1.53,28 neer. In die periode werd er echter ook veelvuldig doping gebruikt in de sport (en zelfs door sommige landen vanuit de overheid georganiseerd). Daardoor zijn zulke records vaak ietwat 'besmet'.

Dit jaar liep Audrey Werro al drie keer onder de 1.54, ook Hodgkinson en Broeders-Bol waren al razendsnel. Het hardloopmedium CITIUS MAG vroeg aan de trainer van Broeders-Bol of en hoe een wereldrecord mogelijk is. Daar wist Laurent Meuwly wel een antwoord op te verzinnen.

Volgens hem verschilt het per atleet. "En ik denk dat het over een jaar ook weer anders zal zijn." Meuwly weet in ieder geval één ding zeker: om een wereldrecord te lopen, moeten atleten elkaar niet in de weg lopen. Zoals eerder dit jaar in Stockholm, toen Werro een toptijd liep en ook Hodgkinson haar snelste 800 meter van dit seizoen noteerde. "Er waren geen contactmomenten, er waren geen momenten waarop de een de ander hinderde."

Werro was in Zürich in een rechtstreeks duel met Broeders-Bol nog een tandje sneller. Ze kwam tot 1.53.70, slechts 0.42 seconden boven het wereldrecord. Toch was Meuwly van mening de race niet optimaal was door een incidentje tussen Werro en Broeders-Bol. "Er waren momenten waarop de een de ander wilde passeren, maar de ander dat pareerde. Daardoor kon je niet zomaar doen en laten wat je wilt."

En dat laatste is volgens Meuwly cruciaal om het wereldrecord eindelijk aan te scherpen. "Een sterk deelnemersveld helpt natuurlijk, maar de competitie moet puur in je voordeel werken. En dat is ontzettend lastig, want als in dezelfde race twee atleten het wereldrecord willen lopen, wordt het natuurlijk heel moeilijk."

Toch heeft Meuwly er alle vertrouwen in dat het wereldrecord spoedig aan diggelen wordt gelopen. "We zitten nu op slechts minder dan een halve seconde. Maar dat blijft een flinke stap. Ik denk dat we het nu vooral hebben over 'wanneer', 'wie' en 'hoe'. Maar als ik kijk naar de weg richting Los Angeles, dan denk ik dat het straks meer gaat over tijden in de 1.52 dan over wie het wereldrecord verbroken heeft."

Mogelijk zien we de komende dagen het wereldrecord nog sneuvelen. Komend weekend vindt de finale van de Diamond League in Brussel plaats. Daar wordt ook de 800 meter gelopen. Dat is een week later ook het geval in Boedapest. Daar wordt op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september de World Athletics Ultimate Championships georganiseerd.