Femke Broeders-Bol is na jaren aan de top bij de 400 meter horden een nieuwe weg ingeslagen. Tijdens haar trainingen merkt ze niet alleen veranderingen vanwege die nieuwe afstand, maar ook met betrekking tot haar rol in de groep. "Dat is heel vreemd voor mij."

Broeders-Bol vertelt openhartig over haar trainingen in een documentaire over Papendal van World Athletics. Daar werkt ze al jaren samen met andere Nederlandse topatleten. "Ik begin me soms oud te voelen in deze groep, omdat er steeds jongere meiden bij komen", vertelt de 26-jarige.

"Ik ben van 2000, maar nu zijn er ook met geboortejaar 2006. Dus ik begin nu de oude in de groep te worden", zegt ze met een lach. "Dat is heel vreemd voor mij." Het betekent dat ze een andere rol heeft ten opzichte van haar collega's. "Natuurlijk zie je wel de groei in je carrière, omdat je ouder wordt en meer ervaring hebt."

'Wie ben ik en wat wil ik?'

Ze blonk jarenlang uit op de 400 meter horden. "Maar vorig jaar wilde ik vooral buiten de baan aan mezelf werken: wie ben ik en wat wil ik?", vroeg ze zich af. "Het is zo makkelijk als jonge atleet die het goed doet om je identiteit te vermengen met je resultaten. Dat gebeurt heel makkelijk onbewust. Maar het is echt niet fijn als atleet. Ik heb vorig jaar echt geleerd om dat gescheiden te houden."

Bovendien ging ze een nieuwe uitdaging uit op de 800 meter. Daar heeft ze dit seizoen al meerdere keren verrast. Ze won tijdens de EK in Birmingham brons achter concurrenten Audrey Werro en Keely Hodgkinson. Even later verbrak ze het Nederlands record op de afstand.

Durven dromen

"Het is het geloof en de durf om te dromen. Het is makkelijk om jezelf te onderschatten", aldus Broeders-Bol over haar werkwijze. "We zijn altijd zo kritisch op onszelf. Als je aan de start staat en er echt in gelooft dat je snel bent, dat hoeft niet een bepaalde tijd te zijn, maar dat je kan strijden tegen de anderen. Dat kan iets extra in je naar boven halen."

Haar collega's helpen daarbij. "Het gaat om vertrouwen. Als je in een groep zit met mensen die ook bizarre dingen bereiken en je ziet hoe zij zich gedragen en wat ze doen, maakt dat het makkelijker om te geloven. Als de hele groep in een goede flow zit, kun je daarop meeliften."