Keely Hodgkinson is al de allerbeste atlete op de 800 meter, maar dat betekent niet dat ze geen doelen meer voor zichzelf heeft gesteld. De Britse krijgt dit seizoen concurrentie van de Nederlandse Femke Bol, die de overstap maakt van de 400 meter horden naar de 800 meter. Het wereldrecord lonkt al bijna vijftig jaar voor de nieuwe generatie.

Het is het oudste nog staande wereldrecord in het atletiek: de 800 meter voor vrouwen. In 1983 liep de toen Tsjechoslowaakse Jamila Kratochvilova de afstand in 1:53.28. Om die tijd aan te vallen, is de 24-jarige Hodgkinson zich meer bezig gaan houden met haar eerste 400 meter. Ze stelt alles in het werk om het 43 jaar oude wereldrecord te verbeteren.

Ze wordt getraind door het echtpaar Jenny Meadows en Trevor Painter, die in het voorseizoen onder de indruk raakten van de splittijden die hun pupil liep in aanloop naar het nieuwe seizoen. Hodskinson snoepte ruim een seconde van haar persoonlijke record op de eerste 400 meter. Dat wekt vertrouwen dat ze klaar is voor 'werelddominantie', zoals ze het zelf noemt als ze het wereldrecord te pakken heeft.

'Gebeurt niet vaak dat ze ons kan verrassen'

Haar trainers waren vol verbazing over die verbetering. "Het gebeurt niet vaak dat ze ons kan verrassen", zei Meadows in een grote reportage van Sky Sports. Haar man Painter doet nog een duit in het zakje. "Dit is een grote dag, want het geeft ons weer bewijs dat het wereldrecord echt verbroken kan worden."

Hodgkinson heeft inmiddels al bijna alles bereikt, en dat op pas 24-jarige leeftijd. Ze won op de Olympische Spelen in Parijs goud op haar afstand en werd ook al twee keer Europees kampioen. Alleen een gouden WK-medaille ontbreekt nog, net als dus het wereldrecord.

'Magische zomer'

Voor haar zelf draaiden de afgelopen twee jaren om het proces van het hardlopen leuk te vinden. Nu begon ze fit aan het nieuwe seizoen en liet ze het blessureleed van vorig jaar achter zich. "Ik geniet er nu van om mezelf steeds sneller te zien lopen. Het gaat allemaal om het proces en dat komt nu samen. Ik krijg veel zelfvertrouwen van mijn trainingen en trainers. Nu is het mijn taak om alles perfect uit te voeren op de baan en het te laten gebeuren. Ik voel dat het een magische zomer wordt voor mij."

'Grote historie'

Het liefst zou ze het wereldrecord verbreken tijdens de Diamond League in Londen, voor eigen publiek op 18 juli. "We proberen grenzen te verleggen dit jaar. Vorig jaar was mijn toverwoord vrijheid, dit jaar is het durf." Toch waakt ze ook voor extra uitdagingen in haar jacht op de onhaalbaar ogende tijd. "Soms kan het misgaan als je dit soort dingen te veel wil of er te veel aan denkt. Maar ik voel wel dat het echt grote historie is als het me lukt."

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