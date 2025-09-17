Op de zesde dag van de WK atletiek worden er in Tokio weer de nodige medailles verdeeld, maar één onderdeel zullen de atletiekfans extra in de gaten houden: de 400 meter bij de vrouwen. Daar gaat het Amerikaanse loopwonder Sydney McLaughlin-Levrone misschien wel historie schrijven. Ze zou daar ook nog flink mee kunnen gaan cashen.

McLaughlin-Levrone was tot voor kort de grote rivale van Femke Bol op de 400 meter horden, maar de Amerikaanse won in die discipline al alles wat er te winnen viel. Ze besloot om zich dit seizoen dus maar eens te richten op een ander onderdeel. Het atletiekfenomeen veranderde niet van afstand, maar was er blijkbaar wel klaar mee om hindernissen op haar weg te vinden. Ze doet bij de WK in Tokio dus mee aan de 'vlakke' 400 meter.

Daar is ze ondanks haar weinige ervaring op het onderdeel in ieder geval één van de topfavorieten voor het goud en misschien is ze zelfs wel de grootste van allemaal. McLaughlin-Levrone maakte in de halve finales veel indruk door de zevende tijd ooit te lopen. Ze was meer dan een seconde sneller dan de andere atletes en nog erger: ze hield de laatste meters overduidelijk in.

Goud en wereldrecord in finale?

Het lijkt haast een abc'tje dat de Amerikaanse donderdagmiddag in de finale een nog snellere tijd gaat lopen dan de 48,29 die ze in de halve eindstrijd noteerde. Een tijd onder de 48 seconden zou zomaar mogelijk kunnen zijn en als dat lukt dan lijkt het goud een zekerheidje. In de afgelopen 40 jaar dook er namelijk geen enkele atlete onder die magische grens.

McLaughlin-Levrone treft in Salwa Eid Naser en Marileidy Paulino wel twee tegenstanders in de finale die ooit sneller liepen dan haar tijd in de halve finale. Eid Naser noteerde in 2019 al eens 48,14 en Paulino won de finale op de Olympische Spelen van vorig jaar in een tijd van 48,17.

Door de rustige laatste meters van McLaughlin-Levrone zou zij echter sneller dan die tijden moeten kunnen lopen en zelfs het stokoude wereldrecord van Marita Koch lijkt in gevaar. De Oost-Duitse liep in 1985 het wereldrecord van 47,60 seconden. McLaughlin-Levrone moet nog 0,7 seconden van haar eigen toptijd afsnoepen om die toptijd te breken. Iets dat tot voor kort compleet voor onmogelijk werd gehouden.

Flinke bonus als mogelijke beloning

Mocht het de voormalige plaaggeest van Bol lukken om de gouden medaille te pakken én een wereldrecord te lopen dan casht ze ook nog eens flink. Het winnen van een wereldtitel levert 70.000 dollar (60.000 euro) op en voor het breken van een wereldrecord geeft de internationale atletiekunie IAAF een bonus van 100.000 dollar (85.000 euro). In totaal kan het haar dus 170.000 dollar, oftewel 153.000 euro, opleveren. Eerder verdiende polsstokhoogspringer Armand Duplantis al dat bedrag met zijn gouden wereldrecord van 6,30 meter.