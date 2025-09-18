Femke Bol hoopt vrijdag voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken op de 400 meter horden. De topatlete is de grote favoriet om op dat onderdeel te winnen tijdens de WK atletiek. Dat komt mede door haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone in Tokio niet met haar, maar met onder meer Lieke Klaver de strijd aanging.

Bol is al jarenlang nagenoeg onverslaanbaar op de 400 meter horden, maar dat komt vooral doordat haar grote rivale McLaughlin-Levrone maar zelden haar gezicht laat zien bij grote wedstrijden. Zo won de Nederlandse al dertig keer op rij een Diamond League-wedstrijd op het onderdeel, maar ze nam het daarin geen enkele keer op tegen de Amerikaanse.

McLaughlin-Levrone blijft meestal aan de andere kant van de oceaan, maar de spaarzame keren dat ze het wel tegen Bol opnam, drukte ze haar met de neus op de feiten. De Amerikaanse was veruit de snelste bij de WK van 2022 en op de afgelopen twee Olympische Spelen. In Parijs had Bol vorig jaar goede hoop om haar rivale eindelijk een keertje te gaan kloppen, maar McLaughlin-Levrone greep met een wereldrecord het goud. Bol kwam bijna twee seconden later als nummer drie over de streep.

Rivale Femke Bol maakt overstap

Desondanks is Bol de regerend wereldkampioene en ze is deze week de grote favoriete om die titel te prolongeren. De Nederlandse won twee jaar geleden in Boedapest goud, maar ook toen was McLaughlin-Levrone niet van de partij. De Amerikaanse is ook in Tokio geen concurrent van Bol, maar was dat wel van een andere Nederlandse atlete.

McLaughlin-Levrone koos ervoor om in Japan een uitstapje te maken van de 400 meter horden naar de 400 meter 'vlak', zonder hindernissen dus. Dat betekent dat ze dus ineens de concurrente is van Klaver, die al jaren gespecialiseerd is op dat onderdeel. Klaver sneuvelde in de halve finales na een matige race, maar McLaughlin-Levrone verbaasde juist de wereld.

Net geen wereldrecord

Alle ogen waren donderdag in de finale gericht op de Amerikaanse. Zij imponeerde in de halve finale namelijk met een uitmuntende tijd en dus was het spannend of ze in de eindstrijd het wereldrecord, dat al veertig jaar lang niet verbroken was, kon gaan aanscherpen. Daarvoor moet McLaughlin-Levrone sneller lopen dan 47,60, in 1985 gelopen door Marita Koch uit het toenmalige Oost-Duitsland. Het lukte de Amerikaanse net niet, want ze was in 47,78 de beste in de finale.

'Heel bevredigend'

McLaughlin-Levrone zoekt maar zelden de spotlights op en dus liet ze ook lange tijd in het midden waarom ze de keuze had gemaakt om van onderdeel te switchen. In gesprek met de officiële website van de Olympische Spelen kwam er eindelijk duidelijkeid.

"Het is heel bevredigend om uit mijn comfortzone te stappen. Ik wil de beste allround atlete zijn die ik kan zijn en dit is een van de uitdagingen die ik voor mezelf heb gesteld. Ik wilde op een andere manier een stap verder gaan. Het was spannend om mezelf op een manier te pushen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Het is een uitdaging, maar ik ben benieuwd waar het naartoe gaat", legde McLaughlin-Levrone uit.

Finale Femke Bol op WK atletiek

Die keuze van McLaughlin-Levrone zorgt ervoor dat Bol in de finale op de 400 meter horden vrijdag wat minder concurrentie zal hebben. De Nederlandse hoopt daarin na Zuzana Hejnova de tweede vrouw ooit te worden die haar titel op het onderdeel prolongeert. De Tsjechische won in 2013 en 2015 goud op de 400 meter horden.