Het is nu al hét moment van de WK atletiek: de succesvolle wereldrecordpoging van Armand Duplantis. Het Zweedse polsstokhoogfenomeen slaagde er maandag in om voor de veertiende keer het wereldrecord aan te scherpen. Hij werd zo de eerste man die de 6,30 meter wist te trotseren. Het unieke sportmoment zorgde voor veel emoties, ook bij Frenkie de Jongs vrouw Mikky Kiemeney.

Velen raken immers niet uitgepraat over de legendarische sprong van het 25-jarige sporticoon. Hij werd voor de derde keer op rij wereldkampioen en deed dat op grootse wijze. De Scandinaviër vierde het feestje na zijn wereldrecord uiteraard met zijn verloofde, die zoals eigenlijk altijd op de eerste rij zat om hem aan te moedigen.

Zijn geliefde Desire Inglander stond, net als eerder op de Olympische Spelen, weer in de spotlights dankzij Duplantis' record. De topsporter zocht zijn partner op en gaf haar een liefdevolle knuffel en zoen. Vele cameraploegen en ook mensen op de tribune legden het liefdevolle moment vast. "Voor altijd trots", schreef Inglander op Instagram bij de video.

Mikky Kiemeney vol emotie

Het moment zorgt voor veel emotionele reacties. Zo reageert zwemlegende Sarah Sjostrom vol lof en laten ook andere volgers weten hoe zoetzappig ze de beelden wel niet vinden. Een van hen is Mikky Kiemeney, de vrouw van Oranje-international en FC Barcelona-speler Frenkie de Jong. Zij kan de tranen niet bedwingen, want ze reageert met een huilende emoji. Ook stuurt ze er een met twee hartjesogen.

Kassa rinkelt voor Armand Duplantis

Het bijzondere sportmoment in Tokio leverde Duplantis niet alleen een nog legendarische status op, maar ook financieel is het heel mooi meegenomen. Alleen al voor het verbreken van het wereldrecord ontvangt hij omgerekend 85.000 euro. Tel daar de pakweg 70.000 euro voor het WK-goud bij op en de kassa rinkelt bij het Zweedse echtbaar. Zeker als je weet dat Duplantis al veertien keer het wereldrecord aanscherpte. Dat doet de Zweed dan ook handig, want hij probeert het elke keer met precies één centimeter meer. Daardoor kan hij elke keer de wereldrecordbonus opstrijken.

Al bijna een jaar verloofd

De twee werden tijdens de Olympische Spelen, toen Duplantis ook het wereldrecord aanscherpte, in één klap wereldberoemd. Sindsdien zijn ze een graag geziend stel. Zeker nadat de twee in oktober prachtig nieuws wereldkundig maakten. Toen vroeg de Zweed zijn geliefde met succes ten huwelijk.