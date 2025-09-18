Sydney McLaughlin-Levrone heeft voor een enorme stunt gezorgd op de WK atletiek. De Amerikaanse topatlete maakte 'een uitstapje' naar de 400 meter en brak daar bijna een stokoud wereldrecord. Ze won de finale wel overtuigend met een ongekende tijd van 47,78 seconden.

McLaughlin-Levrone gold jarenlang als dé grote concurrente van Femke Bol. De 26-jarige Amerikaanse pakte op de Olympische Spelen van 2021 en 2024 het goud op de 400 meter horden. Bol moest tweemaal genoegen nemen met het brons.

Op de WK atletiek geldt Bol wél als de absolute topfavoriete op de horden, want McLaughlin-Levrone is overgestapt naar de 'normale' 400 meter. In de halve finale shockeerde ze al met een tijd van 48,29 seconden, wat de zevende tijd ooit gelopen was. Daarmee pakte ze het Amerikaanse record én liet ze zien in de buurt te komen van het stokoude 'verdachte' wereldrecord. Dat terwijl ze in de laatste meters inhield.

Verdacht wereldrecord

Marita Koch liep in 1985 een tijd van 47,60 seconden op de 400 meter en is daarmee één van de twee vrouwen die ooit onder de 48 seconden rende. Een belangrijk detail: in dat tijdperk was doping zéér gewoon. Het is om die reden ook nooit meer iemand gelukt om dat wereldrecord te verbreken of überhaupt de grens van 48 seconden te passeren.

Dat lukte McLaughlin-Levrone dus wel. Het leverde geen wereldrecord op, maar zij zette Tokio op z'n kop met een tijd van 47,78 seconden. En dat in de regen. Olympisch kampioene Marileidy Paulino maakte ook indruk door als vierde vrouw aller tijden onder de 48 seconden te lopen: 47,98. McLaughlin-Levrone staat nu tweede op de wereldrecordlijst, Paulino derde. Jarmila Kratochvilova liep op de WK in 1983 een tijd van 47,99 seconden. McLaughlin-Levrone pakte dus wel het kampioenschapsrecord.

Lieke Klaver

Ook Lieke Klaver had in de finale van de 400 meter kunnen staan, maar zij stelde teleur in de halve finale. Na afloop begreep zij zelf ook niet zo goed waar het nu aan lag. De Nederlandse topatlete kon snel de knop omzetten en maakt zich nu op voor een unieke prestatie op de WK afstanden: twee estafettefinales op één dag lopen.