Femke Broeders-Bol is dit seizoen bezig aan een indrukwekkende opmars op de 800 meter en verbeterde haar eigen Nederlandse record al meerdere keren. Haar voornaamste concurrent op die afstand, Audrey Werro, laat zich echter aankomend weekend niet zien aan de start in het Zwitserse Bellinzona.

Werro, de Europees kampioene op de 800 meter en een van de weinige vrouwen die sneller loopt dan de Nederlandse, heeft zich teruggetrokken uit het GalAthletics-evenement van aankomende zondag. Dat meldt de organisatie zelf via Instagram. De Zwitserse stond al langer op het programma van de wedstrijd, maar koos er na overleg met haar team voor om alsnog af te zeggen.

Fysiek en mentaal zwaar

In een verklaring liet Werro weten dat de beslissing niet lichtzinnig is genomen. "In mijn races ga ik altijd all-in en geef ik honderd procent. Vandaag heb ik tijd nodig om te herstellen en zowel mijn mentale als fysieke gezondheid te beschermen", aldus de 800 meter-specialiste. Volgens de organisatie ging aan het besluit een periode vooraf waarin Werro fysiek en emotioneel zwaar belast werd door haar wedstrijden.

Die belasting is niet vreemd, gezien haar drukke Diamond League-programma van de afgelopen weken. Na haar Europese titel op 15 augustus in Birmingham won de Zwitserse in zowel Lausanne als afgelopen donderdag in Zürich, waar ze zelfs haar eigen Zwitserse record verbeterde. Opvallend is dat de organisatie van GalAthletics ervoor koos om niet vast te houden aan het contract waarin de deelname van Werro was vastgelegd.

Concurrentiestrijd op de 800 meter

Het is voor Broeders-Bol een opvallend nieuwtje, aangezien Werro haar grootste rivaal is op de 800 meter. Bij de Diamond League in Zürich koos de Nederlandse voor een nieuwe tactiek en nam ze het initiatief door lange tijd voorop te lopen, voordat Werro alsnog in de slotmeters er met de overwinning vandoor ging. Werro liet na afloop weten dat ze die aanpak had zien aankomen: "In de andere races liep ze altijd achter me en ik had verwacht dat ze op een dag voorop zou lopen om een ander scenario te testen."

Met Werro's afzegging voor Bellinzona verdwijnt er voorlopig een geduchte concurrent van het programma. Haar volgende optreden staat gepland voor de Diamond League-finale op 5 september in Brussel, waar een nieuw duel met Broeders-Bol tot de mogelijkheden behoort.

Opmars van Femke Broeders-Bol

Broeders-Bol zelf is dit seizoen ondertussen niet van plan om het rustiger aan te doen. Ze maakte vorig najaar bekend de overstap te maken van de 400 meter horden naar de 800 meter, en dit is daarmee haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. "Mijn seizoen is nu al fantastisch", zei ze eerder na haar race in Zürich. "Ik hoopte dat ik het ooit zou kunnen, maar dat het al in mijn eerste seizoen zou lukken? Niet in een miljoen jaar."