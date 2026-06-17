Akelig nieuws uit de atletiekwereld. Daar zijn de zorgen groot na een vervelend incident met een topatlete. De bekende Jenny Simpson zakte dinsdagavond tijdens een wedstrijd in elkaar en moest worden gereanimeerd.

Simpson (39) deed namens de Verenigde Staten drie keer mee aan de Olympische Spelen en won in 2016 olympisch brons op de 1500 meter tijdens de Spelen van Rio de Janeiro. Ook werd ze op die afstand al eens wereldkampioen en won ze tweemaal WK-zilver.

Problemen tijdens wedstrijd

De ervaren loopster stopte in 2024 met wedstrijden op het allerhoogste niveau, maar rent nog altijd veelvuldig. Ze deed dat afgelopen dinsdag ook. Tijdens een wedstrijd in de Amerikaanse staat North Carolina ging het echter helemaal mis. Ze zakte in elkaar. Volgens media als Runner's World had ze tijdelijk geen polsslag en moest ze worden gereanimeerd.

De organisatie van het hardloopevenement laat weten dat er inderdaad een medische situatie was rondom Simpson. In een statement schrijft de organisatie dat Simpson 'uitstekende medische zorg krijgt'. "Onze gedachten zijn in deze tijd bij haar en haar familie."

An update from the Sir Walter team pic.twitter.com/F7t1zJI1Eu — Sir Walter Running (@SirWalterRun) June 17, 2026

Organisatie is hulp dankbaar

De verantwoordelijken voor het evenement zijn erg blij met het kordate ingrijpen van omstanders en het medisch personeel. "We zijn ook iedereen dankbaar die ons bezorgd en met steun heeft bijgestaan. We vragen u aan Jenny en haar familie te denken, in de hoop dat alles goed komt."

Simpson is een groot icoon in de Amerikaanse sport. Haar bronzen plak op de Spelen van Rio was de eerste medaille van een Amerikaanse vrouw ooit op de 1500 meter.

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