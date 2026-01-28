Het indooratletiekseizoen staat voor de deur, maar voor Lieke Klaver zal dat er dit jaar anders uitzien dan voorheen. Dat heeft alles te maken met een nieuwe regel op de 400 meter. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben er een duidelijke mening over.

'De regelwijziging op de 400 meter indoor is krankzinnig', klinkt de stelling voor de oud-olympiërs in hun podcast voor Sportnieuws.nl. "Nou, eens", begint Van As. "Ik moest er even over nadenken, meer omdat er in elke sport dingen veranderen om het voor het publiek aantrekkelijker te maken. Maar dit is natuurlijk wel jammer."

In plaats van de traditionele zes lopers is iedere heat teruggebracht tot vier atleten. De binnenste twee banen worden leeg gelaten, omdat die volgens deskundigen nadelig zijn. Het moet zorgen voor eerlijkere races en een betere ervaring voor publiek en atleten. "En de finale is twee keer vier tegen vier. Dus je hebt gewoon twee finales en dan moet je hopen dat je ergens de snelste bent", legt ze uit.

Kritiek Lieke Klaver en Femke Bol

"Dus stel je voor: je zit in de eerste finale en je wint, dan weet je nog niet of je gewonnen hebt. Dan moet je eerst die andere wedstrijd afwachten. Dat is natuurlijk best wel jammer. Dat is wel vervelend", zegt Van As. "En de coach van Lieke Klaver, Laurent Meuwly, die heeft ook zijn onvrede geuit over deze regelwijziging."

"Om een ​​buitenbaan te bemachtigen, hoef je alleen maar sneller te lopen", was het tegenargument van Meuwly. "Hoe moet dit de ervaring van atleten en toeschouwers verbeteren?", vroeg hij zich af. Klaver zelf deelde die mening ook.

"Ja, hij gaf aan dat het indoor hardlopen ook echt om de directe confrontatie gaat", vervolgt Hoog. "Tactiek schijnt ook heel belangrijk te zijn, zeker bij indoor. Dat valt nu eigenlijk allemaal een beetje weg", reageert Van As. "Maar niemand is daar tevreden mee. Zelfs Femke Bol, die helemaal niks meer met de 400 meter te maken heeft, die had het er ook al over", aldus Hoog over de topatlete die voortaan voor de 800 meter kiest. "Die was het er ook niet mee eens."

'Gaan ze dan te ver?'

"Gaan ze dan te ver? Met de vooruitstrevende gedachte om de sport elke keer te veranderen en aantrekkelijker te maken?", vraagt Van As zich af. Daarop stelt Hoog haar mening wel wat bij. "Misschien zijn we nu ook al wel te vroeg aan het concluderen dat het niks is. Misschien is het straks hartstikke vet om te zien." "Ja, als kijker heb je natuurlijk gewoon twee spannende wedstrijden", aldus Van As. "Ja, het is súper spannend. Want je moet gewoon nog een ronde afwachten", zegt Hoog. "Als Klaver in de eerste ronde zit, dan zit je natuurlijk langer in spanning."

"Eigenlijk net zoals schaatsen", stelt Van As. "Je moet gewoon al die ritjes afwachten." Hoog besluit dat ze eerst maar eens moeten zien hoe het is. "Maar het is natuurlijk vervelend voor de atleten zelf, dat die het er bij voorbaat al echt niet mee eens zijn en dat die het wel echt jammer vinden." "Dat is natuurlijk ook wel een beetje de primaire reactie", vindt Van As.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol, Koning Willem-Alexander en Máxima én de Tinderende skidiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.