Anne Luijten is inmiddels achttien weken zwanger, maar dat weerhoudt haar er niet van om sportieve prestaties neer te zetten. Zo completeerde ze deze week een Hyrox samen met haar broer Tom.

Het is een steeds bekender wordend sportfenomeen: de Hyrox. Veel topsporters, oud-sporters en hobbysporters wagen zich aan de uitdaging, waarbij je 8 kilometer moet hardlopen en tussen die rondes van een kilometer moet je telkens een bepaalde fitnessoefening doen. Erben Wennemars is een fervent Hyroxer in zijn eentje, maar veel sporters doen de uitdaging ook in duo's. Zo ook Luijten, die samen met haar broer besloot om mee te doen aan de editie die deze week in Amsterdam werd gehouden.

Anne Luijten

Voor Luijten was er echter nog een belangrijke factor die het haar lastig maakte op de Hyrox, de langeafstandsloopster is achttien weken zwanger. Toch deed ze samen met haar broer mee aan de mixed doubles en hielden ze het goed vol. Uiteindelijk kwamen ze na een uur en 42 seconden over de finish. Op haar Instagram deelt Luijten nog een mooi inkijkje in de voorbereiding. Een briefje waarop zij en haar broer hun gameplan uit de doeken doen.

Op haar Instagram deelt ze nog andere beelden van de Hyrox en geeft Luijten aan dat ze het erg naar haar zin heeft gehad. "Heel leuk om een nieuwe sport te doen en zo goed samen te werken met mijn broer. Nu ik achttien weken zwanger ben, waren we erg voorzichtig. Tom deed veel van de oefeningen om ervoor te zorgen dat ik niet alles zou geven. Ik voelde me goed en het was fijn om weer voor de winst te gaan."

Marathon

Luijten is een van de bekendste marathonloopsters van het land. De atlete werd in 2023, 2024 en in 2025 Nederlands kampioene op de marathon. In 2024 deed ze mee aan de Olympische Spelen, maar daar viel Luijten niet in de medailles. In 2023 stapte de loopster uit Rijswijk ook nog in het huwelijksbootje met haar vriend Nick.