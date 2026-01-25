Het indooratletiekseizoen staat voor de deur en er is nogal wat veranderd ten opzichte van vorig jaar. Lieke Klaver hoopt er hoge ogen te gooien, na haar Europese titel van vorig jaar op de 400 meter, maar voor die afstand is wel een enorme aanpassing gedaan. Dat zorgt voor onbegrip bij haar coach Laurent Meuwly.

In plaats van de traditionele zes lopers is iedere heat teruggebracht tot vier atleten. De binnenste twee banen worden leeg gelaten, omdat die volgens deskundigen nadelig zijn. Het moet zorgen voor eerlijkere races en een betere ervaring voor publiek en atleten.

Er gaan in totaal acht atleten naar de finale, die in groepen van vier lopen. De eindstrijd is dus verdeeld over twee wedstrijden. Uiteindelijk wint degene met de snelste tijd.

Onvrede bij coach van Klaver

"Ik ben het niet eens met deze nieuwe regel", zette Meuwly op zijn Instagram over de aanpassing van het aantal banen op de 400 meter. "Om een ​​buitenbaan te bemachtigen, hoef je alleen maar sneller te lopen", was zijn tegenargument.

"Ik ben het nog veel minder eens met de twee sectiefinales op de wereldkampioenschappen indoor! Indoor hardlopen draait om directe confrontaties en tactiek. Met deze regel wordt dat allemaal weggenomen. Hoe moet dit de ervaring van atleten en toeschouwers verbeteren?", vroeg hij zich hardop af. Het bericht werd door Klaver gedeeld op haar account.

WK indoor atletiek

De wereldkampioenschappen indoor atletiek worden dit jaar gehouden in de Arena Torún in de Poolse regio Kujawy Pomorze. De precieze invulling van TeamNL is nog niet bekend. Klaver ontbrak vorig jaar op de WK, nadat ze even daarvoor Europees kampioene werd op de 400 meter in Apeldoorn. Het was haar eerste individuele medaille als atlete. In 2024 werd ze door FHM uitgeroepen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland.

Femke Bol

Wie niet op die afstand te zien zal zijn, is een andere pupil van Meuwly, Femke Bol. De Nederlandse domineerde jarenlang op de 400 meter en heeft het wereldrecord dan ook in handen. In 2024 liep ze naar 49,17. Na de WK atletiek in Japan afgelopen september maakte Bol de keuze om haar afstand te verdubbelen. De Nederlandse topatlete gaat nu voor de 800 meter.

Overigens zijn er ook regelwijzigingen waar Meuwly wel enthousiast over is. Zo hoeft een atleet die tijdens een estafette het stokje laat vallen niet terug naar de plek waar hij die los liet. Zodra hij het stokje weer te pakken heeft, mag de race worden vervolgd.