Bij Nederlandse topatleten denken we al snel aan Femke Bol, Lieke Klaver en Sifan Hassan. De naam Ryan Clarke doet bij een stuk minder mensen een belletje rinkelen, maar de 28-jarige zorgde voor een uiterst knappe prestatie in een bijzondere race.

De specialist op de 800 meter kende een moeilijk 2025, maar heeft zich al vroeg in 2026 gerevancheerd. Dat deed hij in de Verenigde Staten. Hij nam deel aan de Indoor Grand Prix in Boston en dat was niet voor niets.

Concurrent gaat voor wereldrecord

Hij ontdekte op voorhand dat het wel eens een bijzondere editie kon worden, zo vertelt hij aan De Telegraaf. "Dit keer hoorde ik dat Josh Hoey voor een wereldrecord zou gaan. Ik dacht: dat is een leuke kans om zo lang mogelijk met hem mee te lopen." En zo geschiedde. "Maar ik had wel vertrouwen opgedaan in de trainingen en wilde wel eens zien waar het schip zou stranden."

Voor de Amerikaan Hoey leverde het op de 800 meter indoor een nieuw wereldrecord op. "Dat het zo hard zou gaan, had ik niet verewacht, maar wel stiekem gehoopt", stelt Clarke. En ook hij hield er iets fraais aan over. Clarke kwam ruim twee seconden later als derde over de meet en liep met 1.44,72 een nieuw Nederlands indoorrecord.

Een fraaie prestatie dus voor Clarke, die mogelijk nog meer in petto heeft. Wat hem betreft zit er namelijk een nog snellere tijd in. "Ik ging niet helemaal op een hoop."

Femke Bol ook op 800 meter

De komende maanden heeft Clarke genoeg doelen op de 800 meter. Zo is het eind maart tijd voor de WK Indoor en vindt in augustus de EK Atletiek plaats. Clarke samen met Samuel Chapple lange tijd de meest bekende Nederlander op deze afstand, maar daar kwam enkele maanden geleden verandering in.

Femke Bol gaat zich namelijk focussen op deze afstand. De vrouw die op de 400 meter horden zo ongelooflijk veel succes had, gaat een nieuwe uitdaging aan op de voor haar onbekende afstand. Maandag maakte ze bekend dat ze zondag 8 februari haar eerste 800 meter-race loopt. Dat doet ze in het Franse Metz op indoor.