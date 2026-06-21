Een verjaardag om niet snel te vergeten voor polsstokhoogspringer Ben Broeders: de Belg werd zondag 31 jaar en leverde bij de FBK Games in Hengelo zijn beste sprong van het seizoen én kon vanaf de zijlijn toekijken hoe zijn vrouw Femke Broeders-Bol schitterde voor eigen publiek.

Broeders zag zijn eerste twee pogingen op 5,72 meter mislukken, waardoor de druk flink opliep bij zijn laatste poging. Die laatste poging slaagde wel, waardoor hij zodoende alsnog in de achtervolging kon op de Amerikaanse topfavoriet Christopher Nilsen.

Broeders moet genoegen nemen met tweede plaats

Samen zouden ze uitmaken wie de zege zou grijpen. Nilsen maakte in één keer korte metten met de spanning door in één poging over 5,82 meter te gaan. Broeders zag vervolgens alle drie zijn pogingen op die hoogte mislukken en moest de overwinning aan de Amerikaan laten. Wel tekende hij met 5,72 meter zijn hoogste sprong van het seizoen aan, al bleef hij daarmee nog ruim onder zijn persoonlijk record van 5,85 meter.

De Nederlander Menno Vloon stelde enigszins teleur. De polsstokhoogspringer kwam niet verder dan 5,64 meter en eindigde daarmee als derde voor eigen publiek.

Huwelijk

Broeders was in Hengelo niet de enige van het topsportkoppel die in actie kwam. Zijn vrouw Femke Broeders-Bol maakte op dezelfde dag een bijzondere primeur mee: voor het eerst stond ze voor Nederlands publiek op de 800 meter. Haar debuut voor eigen fans pakte uitstekend uit. Met haar sterke kenmerkend slot pakte ze de zege in een schitterende tijd van 1.57,42.

Broeders en Femke Broeders-Bol trouwden op 21 februari in Amersfoort. De twee atleten hielden het enkele weken stil, maar besloten er toch mee naar buiten te treden. Voor Femke betekende het huwelijk ook een naamsverandering: van Femke Bol naar Femke Broeders-Bol. Zelf twijfelde ze er niet over. "Ik had altijd het idee als ik zou trouwen, dan dezelfde naam als mijn man te willen. Ik wilde wel graag Bol erbij houden, want ik vind het zelf vrij ingewikkeld als atleten hun naam veranderen", vertelde ze eerder dit jaar.

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