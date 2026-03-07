Topatlete Femke Bol heeft zonder er direct ruchtbaarheid aan te geven een grote stap gezet in haar leven. De meervoudig wereldkampioene blijkt te zijn getrouwd met haar grote liefde Ben Broeders. Hij is een Belgische polsstokhoogspringer.

Het huwelijk blijkt op 21 februari te zijn gesloten, in Amersfoort. Een kleine twee weken later treden de twee er pas mee in de openbaarheid. Zowel Bol als Broeders hebben op Instagram foto's geplaatst van de vrolijke dag.

Verloving

Sinds 2021 heeft Bol een relatie met Ben Broeders. De twee wonen inmiddels al een tijdje samen, vlak bij trainingscentrum Papendal. De vonk sloeg over tijdens een Diamond League-wedstrijd in Stockholm. Vier jaar later kwam er prachtig nieuws naar buiten. Op 2 juli 2025 maakten ze bekend te gaan trouwen, zonder een exacte datum aan vast te plakken.

Op Instagram schrijven ze: "Van jou houden heeft altijd als thuis gevoeld, onze bruiloft heeft het alleen nog officieel gemaakt."

'Beetje vroeg'

In 2022 liet Bol zich al uit over de mogelijkheid dat de twee elkaar het ja-woord zouden geven. "Ooit mag Ben gerust door z’n knieën gaan, hoor. Nu is het nog een beetje vroeg, we zijn anderhalf jaar samen en ik ben ook nog maar 22", zei ze in een interview met Helden.

Loopbaan van Ben Broeders

Broeders is zelf dus ook atleet, maar dan op een ander onderdeel. Waar Bol het van het lopen moet hebben, daar is Broeders polsstokhoogspringer. En geen onverdienstelijke: hij is meervoudig Belgisch kampioen en won al eens een Diamond League-wedstrijd in Parijs.

Broeders maakt regelmatig op datzelfde medium grapjes over zijn lengte, in vergelijking met die van zijn vriendin Bol. Zij is 1,84 meter, terwijl hij met 1,78 net een stukje kleiner is.

Grote switch bij Femke Bol

Bol, de tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden, liep in februari dit jaar in het Franse Metz haar eerste wedstrijd over 800 meter. De Amersfoortse is overgestapt van de 400 meter horden naar de middenafstand. Ze liep een tijd van 1.59,07 en dat was meteen een Nederlands indoorrecord.

De Amersfoortse geeft aan dat haar lichaam moet wennen aan de overgang. Ze kampt met een hardnekkige voetblessure en slaat de rest van het indoorseizoen om die reden over. "Ik gebruik mijn lichaam op een nieuwe manier en zoek de grenzen op. Dat is een dun lijntje en het lichaam geeft aan dat het voor nu net iets te veel is. Het spijt me dat ik deze winter maar één wedstrijd heb kunnen lopen. Ik ga me nu richten op het outdoorseizoen", zei ze.