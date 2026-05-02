De Nederlandse estafetteploeg jagen dit weekend tijdens de WK relay in Botswana op startbewijzen voor de WK atletiek van 2027. Het eerste ticket is binnen, maar op het olympisch gouden onderdeel moet de ploeg nog herkansen.

De Nederlandse gemixte estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich bij de World Relays geplaatst voor de finale. Daarmee heeft het sprintkwartet ook een ticket veiliggesteld voor de WK atletiek van 2027 in het Chinese Beijing. Nsikak Ekpo, Minke Bisschops, Xavi Mo-Ajok en Isabel van den Berg eindigden in hun serie op de 4x100 meter als derde in een tijd van 40,20.

Daarmee waren zij de snelste nummer 3 en kregen zo toegang tot de eindstrijd van zondag. Canada won de serie in een wereldrecord van 40,0, voor Duitsland in 40,15. Nog geen half uur later verbeterde het kwartet uit Jamaica de mondiale toptijd tot 39,99.

4x400 meter gemengd

Het Nederlandse gemixte team op de 4x400 meter is nog niet zeker van een finaleplek. Liemarvin Bonevacia, Elisabeth Paulina, Terrence Agard en Madelief van Leur liepen naar 3.15,49 en eindigden daarmee als zesde in hun heat. Een plek bij de eerste twee in de serie, aangevuld met de twee tijdsnelsten was nodig voor directe plaatsing. Zondag volgt nog een herkansing.

Tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs won Nederland nog goud op het onderdeel. Toen liepen Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Broeders-Bol voor TeamNL. Omalla en Klaver zijn er in Botswana ook bij, maar kwamen dus nog niet in actie. Broeders-Bol sloeg het toernooi over. Zij focust zich op haar nieuwe afstand: de 800 meter.

De World Relays gelden als het officieuze WK estafette en als een belangrijk kwalificatiemoment voor de WK atletiek. In de finale van zondag zijn er ook startplekken voor de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship te verkrijgen. Dat toernooi is later dit jaar in Boedapest, waar olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League-winnaars het tegen elkaar opnemen.