Lieke Klaver staat zaterdag met de estafetteploeg aan de start bij de WK relay in Botswana. Het toernooi is cruciaal voor de Nederlandse atleten en de 27-jarige heeft zich dan ook goed voorbereid.

Dat laat Klaver weten via Instagram. Ze reisde vanuit Zuid-Afrika, waar ze heeft getraind, door naar Botswana voor het toernooi. De atlete geeft een inkijkje in die voorbereidingen met de ploeg. Er werd hard gewerkt, maar er was ook tijd voor selfies en spelletjes.

Zaterdag komt Klaver in actie op de series van de vrouwenestafette en gemengde estafette 4x400 meter. Ze is een vaste waarde binnen de ploegen en liep ook mee op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daar won ze goud op de mixed relay en zilver met de vrouwen.

Cruciaal toernooi

De topatlete kijkt met vertrouwen uit naar het toernooi. "De voorbereidingen hier in Botswana zitten erop. Vandaag en morgen zijn cruciaal", schrijft ze. "Spannend!" Er worden dit weekend namelijk startbewijzen verdeeld voor de WK atletiek 2027 in Beijing.

De gemengde estafetteploegen willen zich in Botswana bovendien plaatsen voor de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship, waar olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League-winnaars het tegen elkaar opnemen. Dat toernooi is in september dit jaar in Boedapest.

Femke Broeders-Bol

Nederland is afgereisd met een ploeg van in totaal dertig atleten, maar moet op de WK in Botswana wel Femke Broeders-Bol missen. Zij richt zich op haar nieuwe afstand, de 800 meter.

"Natuurlijk missen we haar, maar ze is hier niet en de nieuwe meiden hebben een mooie kans om zich te laten zien", vertelde Klaver eerder over de afwezigheid van Broeders-Bol. Wellicht zal ze zich wel bij de gemengde estaffeteploeg voegen die zich weet te plaatsen voor het evenement in Boedapest. "Als ze beschikbaar is, zal ze waarschijnlijk de 4x400 willen lopen."