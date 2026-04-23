Lieke Klaver komt op de FBK Games op 21 juni in actie op de 400 meter. De organisatie van de atletiekmeeting in Hengelo meldt de deelname van de 27-jarige atlete op 'haar eigen' afstand in de 45e editie van de FBK Games.

"Ik ben enorm verheugd dat Lieke Klaver dit jaar weer aan de start verschijnt op haar favoriete afstand, de 400 meter", laat meetingdirector Hans Kloosterman weten. "We gaan zorgen voor uitdagende internationale tegenstanders, zodat het publiek kan genieten van een wedstrijd op wereldniveau."

Met haar persoonlijk record van 49,58 uit 2024 is Klaver in Nederland op de buitenbanen de nummer twee aller tijden, achter de Nederlandse recordhoudster Femke Bol. In maart veroverde de atlete nog twee medailles tijdens de wereldindoorkampioenschappen in het Poolse Torun: individueel brons en op de 4x400 meter vrouwenestafette zilver.

Publiek trots maken

"Ik heb echt heel veel zin in het outdoorseizoen, en zeker in de FBK Games met het thuispubliek", kijkt Klaver vooruit. "Het indoorseizoen eindigde met brons op het WK, daar ben ik echt heel blij mee, maar ik voel ook dat er nog meer in zit. Hopelijk kan ik dat in Hengelo laten zien en het publiek trots maken." Klaver kwam de afgelopen drie jaar op de FBK Games uit op de 200 meter.

De Nederlandse topatlete is een van de grootste sportvrouwen van het land. Op de Spelen van 2024 won ze olympisch goud op de 4x400 meter gemengde estafette. Met de vrouwen 4x400 won ze zilver. Daarnaast werd ze al meermaals wereldkampioen en Europees kampioen.