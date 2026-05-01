In Botswana vindt komend weekend het WK estafette plaats. De grote afwezige namens Nederland is Femke Broeders-Bol. Wel van de partij is Lieke Klaver. Zij gaf voorafgaand aan het toernooi een update over wanneer ze weer samen met haar succesvolle kameraad loopt.

Topatlete Klaver begint zaterdag met vertrouwen aan het WK estafette in Gaborone. Dat zei de 27-jarige atlete tijdens een persconferentie in Botswana.

'Natuurlijk missen we haar'

"Het team staat er goed voor", vertelde Klaver, die in maart nog zilver veroverde op de 4x400 meter estafette tijdens de WK indoor atletiek. De Nederlandse ploeg bereidde zich, zonder Broeders-Bol, in het dichtbijgelegen Zuid-Afrika voor op het estafettetoernooi. Broeders-Bol richt zich op haar nieuwe afstand, de 800 meter en maakt in Botswana zodoende geen deel uit van het Nederlandse team, net als tijdens het afgelopen WK in Polen. Daar revalideerde Broeders-Bol destijds van een hardnekkige peesblessure, waardoor ze bijna het volledige indoorseizoen aan haar voorbij moest laten gaan.

Toch ziet Klaver voordelen in het ontbreken van haar kameraad waarmee ze samen goud won op de 4x400 meter gemengde estafette tijdens de Olympische Spelen in Parijs. "Natuurlijk missen we haar, maar ze is hier niet en de nieuwe meiden hebben een mooie kans om zich te laten zien", aldus Klaver over de afwezigheid van Broeders-Bol.

Update Broeders-Bol

Nederland komt tijdens het WK estafette uit op de 4x400 meter en 4x100 meter voor de mannen, vrouwen en de gemixte teams en is afgereisd met een ploeg van dertig atleten. De gemengde estafetteploegen willen zich in Botswana plaatsen voor de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship, waar olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Diamond League-winnaars het tegen elkaar opnemen. Dat toernooi is in september dit jaar in Boedapest.

Klaver gaf dan ook een update over wanneer ze weer verwacht een estafette te lopen samen met Broeders-Bol. "Als ze beschikbaar is, zal ze waarschijnlijk de 4x400 willen lopen", zei Klaver, gevraagd naar de eventuele deelname van Broeders-Bol aan dat toernooi bij de 4x400 meter gemixt.