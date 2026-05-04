Mikky Keetels won drie weken geleden de Nederlandse titel bij de marathon van Rotterdam, maar zondag stond ze alweer aan de start bij haar volgende marathon. Dat werd opnieuw een succes, want de hardlopende stewardess pakte in Vancouver de zege en deed dat ook nog eens in een parcoursrecord.

Waar veel deelnemers aan de marathon daar nog een flinke tijd last van hebben en waarschijnlijk ook een tijd überhaupt niet willen nadenken over een volgende deelname besloot Keetels dus om heel snel alweer haar opwachting te maken. De 27-jarige atlete was in Rotterdam vorige maand weliswaar niet de snelste vrouw van allemaal, maar pakte wel de Nederlandse titel doordat ze al haar landgenotes achter zich had gehouden.

Dat succes kreeg zondag in Canada een vervolg. De hardlopende stewardess van luchtvaartmaatschappij KLM legde de 42,195 kilometer in Vancouver uiteindelijk af in een tijd van 2:33:01 en daarmee was ze bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord van 2:34:27.

Dat oude record was in handen van Dayna Pidhoresky uit Canada en zij werd zondag tweede achter Keetels. De Canadese was ook sneller dan haar oude toptijd, maar kwam 24 seconden na de Nederlandse over de finish. Keetels verbeterde haar persoonlijk record overigens niet. In Rotterdam liep ze drie weken geleden namelijk een tijd van 2:30:42.

Stewardess

Keetels zorgde vorig jaar tijdens de marathon van Amsterdam voor verbazing. Als fulltime stewardess reist ze de hele wereld over, maar tussendoor vond ze blijkbaar dusdanig veel tijd om te trainen dat ze bij het NK toen als derde eindigde. Dit jaar verbeterde ze in Rotterdam die klassering dus met verve.

De stewardess heeft de ambitie om professioneel atlete te worden, maar ze geniet wel nog altijd van haar werk bij de luchtvaartmaatschappij. Wel zou ze minder willen gaan werken om meer te kunnen trainen.

Keetels heeft binnenkort alweer een volgend doel staan. Ze gaat in juni namelijk ook meedoen aan een triatlon.