Mikky Keetels heeft zondag haar eerste nationale marathontitel gepakt. De KLM-stewardess kwam lachend en met een sprongetje over de finish op de Coolsingel. Later op de avond schoof ze aan bij de talkshow RTL Tonight, waar met veel bewondering en verbazing op haar prestatie werd gereageerd.

Keetels was vooraf al een van de grote kanshebbers op de Nederlandse titel en maakte dat helemaal waar. Vanaf de start liep ze bij de Nederlandse vrouwen voorop en die plek gaf ze de hele race niet meer weg. Na de 42,195 kilometer finishte ze als achtste overall, op flinke afstand van winnares Mekides Shimeles uit Ethiopië, die ook nog het veertien jaar oude parcoursrecord verbeterde.

De voorbereiding was allesbehalve perfect. Keetels kwam dit weekend vanwege haar werk als stewardess uit Buenos Aires gevlogen, ging vanaf Schiphol meteen door naar Rotterdam voor een persmoment en stond een dag later alweer aan de start.

Fraaie introductie

RTL Tonight-presentator Humberto Tan had dan ook een fraaie introductie voor Keetels. "De Marathon van Rotterdam, dat is de grote dag voor al die hardlopers. Van You'll Never Walk Alone aan de start tot aan de finish 42 kilometer. En dan heb je een fulltime stewardess die twee dagen daarvoor terugkomt uit Buenos Aires. Doodmoe, jetlag, en dan doet ze mee aan het NK marathonlopen - en ze wint", zo introduceerde Tan de stewardess.

Verbazing

Met een verbaasde uitdrukking op zijn gezicht, vroeg Tan zich af of Keetels nog wel een beetje energie had. "Je zit hier alsof je uitgebreid hebt geslapen, goed hebt gegeten, uitgerust bent. Ben je nergens moe? Ben je gewoon chill?" Keetels was duidelijk: "Ik denk dat het een beetje de adrenaline is, maar ik voel me wel heel goed eigenlijk."

Daarnaast vroeg Tan zich af hoe Keetels haar werk en het lopen van de marathon kon combineren. "Ik vind het vliegen echt fantastisch. Dus ik kom over de mooiste plekken over de hele wereld en daar trek ik dan mijn hardloopschoenen aan. Dus als ik dan een loopje van dertig kilometer door New York mag doen, dan geniet ik daar echt heel erg van. En ik denk dat ik daardoor ook zoveel kilometers kan lopen, omdat ik er echt heel veel plezier in heb."

In het zonnetje

Tijdens de marathon had Keetels een haas, iemand die voor haar liep om de wind weg te halen. Zij zette hem tijdens de uitzending in het zonnetje. "Dat is Olivier, die is hier ook vanavond. Wij trainen veel samen en dat geeft mij veel rust. En het is ook super gezellig sowieso. Wij trainen dus ook op deze tempo's. Voor vandaag hadden we een plan en daar hebben we ons perfect aan gehouden."

Toekomstplannen

Ze werkt nu dus nog fulltime als stewardess. Toch wil Keetels zichzelf toch wat meer focussen op het hardlopen. "Ik heb nu ook een management. En het doel is om geleidelijk aan steeds wat serieuzer te worden."

Desondanks wil Keetels niet stoppen als stewardess. "Ik wil het wel blijven combineren, maar voor mij denk ik dat een en en heel goed werkt, maar dan part-time. Stel ik ga vijftig procent vliegen, dan vlieg je een á twee keer per maand. Dan kan ik daar alles omheen plannen. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk, en ik denk dat als je blij loopt dan is dat ook een heel groot gedeelte van de prestatie."

Ze heeft dan ook al gesproken met haar werkgever. "Ik heb twee weken geleden een gesprek over gehad. Dus ze zijn super meedenkend". Wat Keetels dan graag zou willen, weet ze echter nog niet.

Voor nu geeft Keetels aan dat ze eerst een weekje gaat nagenieten, en daarna zal ze meedoen aan een wedstrijd voor het goede doel.