Sebastian Sawe is in Kenia als een held onthaald. De 31-jarige hardloper won afgelopen zondag de marathon van Londen en deed dat in een historische tijd onder de twee uur is gefinisht. "Je hebt niet alleen een record gebroken, je hebt de grenzen van het menselijk kunnen verlegd."

Sawe finishte zondag de marathon van Londen in een tijd van 1.59.30, waarmee hij het huidige record met iets meer dan een minuut verbeterde en daardoor onder de magische grens van twee uur over de streep is gekomen. Hij is de eerste hardloper die dat heeft weten te presteren en werd woensdag dan ook groots gehuldigd in zijn thuisland.

Ceremonie

Op het vliegveld van Nairobi werd Sawe onthaald met een traditionele saluut met waterkanonnen, bloemen, dans en muziek. Daarna volgde een huldiging door de Keniaanse president William Ruto.

"Je hebt niet alleen een record gebroken, je hebt de grenzen van het menselijk kunnen verlegd", zei president Ruto tijdens een ceremonie in het presidentiële paleis. "Je hebt het onmogelijke mogelijk gemaakt en daarmee een natie en de wereld geïnspireerd."

Ouders in spanning

De ouders van Sawe wisten dat Sebastian een grootheid zou gaan worden. Zo benoemde zijn moeder Emily Sawe hoe hij vroeger al hard kon rennen. Toen dacht ze al dat haar zoon veel kon gaan bereiken met die snelheid. Tijdens de marathon zaten zijn ouders in spanning voor de televisie.

Zijn vader heeft Sebastian niet zien finishen. Simion Kiplagat Sawe vertelde aan WTOP dat hij de kamer is uitgelopen op het moment waarop zijn zoon aan kop kwam te lopen en het al begon te vieren. De finish heeft hij via de herhaling moeten terugkijken. “Ik was zo ongelofelijk blij. We hebben zo veel geschreeuwd, dat slikken pijn doet.” Dat hun zoon een wereldrecord zou gaan lopen, had Simion niet verwacht “Het heeft ons allemaal verrast”, zei hij tegen de BBC.

Kenia domineert op de lange afstanden in de mondiale atletiek. Zo stond het vorige wereldrecord van 2.00.35 ook op de naam van een Keniaanse hardloper: Kelvin Kiptum. Landgenoot Eliud Kipchoge wist tijdens een ander evenement ook onder de twee uur te komen, maar deze telde niet als een officieel record.

Doping

De druk om goed te presteren heeft ertoe geleid dat veel atleten zich laten verleiden door doping. Twee oud-winnaars van de marathon van Londen, Wilson Kipsang en Daniel Wanjiru, zijn geschorst vanwege dopinggebruik. Sawe deed vrijwillig en op eigen kosten mee aan extra controles om mogelijke verdenkingen van dopinggebruik weg te nemen.