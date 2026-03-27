De geliefde Britse atlete Keely Hodgkinson heeft heel wat uit te leggen na een kritische sneer richting een Engelse voetbalclub. Wederom opende ze haar socials om uitvoerig uit te leggen wat nou precies haar punt is.

Hodgkinson is olympisch kampioene op de 800 meter en pakte eerder deze maand bij de WK indoor in Polen ook de wereldtitel. Naar verwachting zullen zij en Femke Bol de komende jaren elkaars grootste rivalen zijn. Bol schakelde na uiterst succesvolle jaren op de 400 meter horden over naar de 800 meter vlak. Door een blessure liet zij de WK indoor schieten.

WK atletiek 2029

Eerder deze week kwam naar buiten dat de kandidatuur van Londen om de WK atletiek 2029 te organiseren in gevaar is gekomen. Het plan is namelijk om het toernooi dan plaats te laten vinden in het stadion van voetbalclub West Ham United.

Maar nu blijkt die club dwars te liggen. Dit vanwege mogelijke overlap met de voetbalkalender. Een belachelijke keuze, aldus Hodgkinson.

West Ham

Op social media plaatste Hodgkinson een reactie op de afwijziging van West Ham. "Het team van Groot-Brittannië zal meer medailles binnenhalen in dat stadion dan West Ham in de hele geschiedenis van de club is gelukt", schreef ze met een kwinkslag.

Maar zoals het vaker gaat met digitale media, werd haar grapje gezien als vijandelijke sneer richting West Ham. Het kwam haar op hatelijke reacties te staan. Zo vond bijvoorbeeld iemand dat ze het bij haar eigen sport moet houden, die volgens die persoon in de schaduw staat van het voetbal.

Genoten

Vrijdag kwam Hodgkinson met een nieuwe verklaring. "Ik heb enorm genoten van de verontwaardigde reacties hieronder, maar even serieus: het zou fantastisch zijn voor onze sport als we de wereldkampioenschappen weer in Londen zouden organiseren", zo begon ze.

Thoroughly enjoyed the rattled comments under this, but in all seriousness, to have a global championships back in London would be incredible for our sport. I didn't think we'd get the opportunity again during my career, the british crowd would fill it everyday. Seems silly for… https://t.co/E3YIkmAjQM — KnH (@keelyhodgkinson) March 27, 2026

"Ik had niet gedacht dat we die kans nog eens zouden krijgen tijdens mijn carrière. Het Britse publiek zou het stadion elke dag vol krijgen. Het lijkt me onzinnig dat Londen uit de race wordt gehaald, omdat een voetbalclub geen concessies wil doen aan een stadion waar ze huur voor betalen, terwijl het maar om een ​​paar extra uitwedstrijden gaat. Het draait altijd alleen maar om geld en nooit om de momenten zelf. Laat ons dit moment alsjeblieft meemaken!"