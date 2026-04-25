Meerkampster Sofie Dokter (23) werd eerder dit jaar wereldkampioene op de vijfkamp bij de WK indooratletiek. De Groningse is er nog amper van bekomen dat ze de wereldtitel greep. Dat heeft te maken met 'een stemmetje in mijn hoofd'.

Dokter heeft haar opmars in de meerkamp onverwacht snel beloond met de WK-titel. De 23-jarige Groningse atlete presteerde eind maart in de atletiekhal van het Poolse Torun indrukwekkend op vrijwel alle nummers en behaalde het goud met een Nederlands record van 4888 punten. Ze verbeterde de 4830 punten, waarmee Nadine Broersen in 2014 de wereldtitel veroverde.

Dat Dokter een groot talent voor allrounden heeft, liet ze al eerder zien. Ze won vorig jaar zilver op de vijfkamp bij de EK indoor in Apeldoorn en twee jaar geleden verraste ze met brons op de vijfkamp bij de WK indoor in Glasgow. Afgelopen zomer viel ze ook op met de zesde plaats op de zevenkamp bij de WK outdoor in Tokio.

Stemmetje

In gesprek met NRC zegt Dokter: " Ik geloof het inmiddels wel, maar het voelt nog heel raar om mezelf wereldkampioen te noemen. Ik merk dat het me een heel voldaan gevoel geeft; ik heb al eens zilver (op de EK indoor 2025) en brons (op de WK indoor 2024) gehaald, maar toen had ik altijd toch een stemmetje in mijn hoofd dat zei: maar je was dus niet de beste. Dat is er nu niet."

De Groningse merkt dat haar titel veel heeft losgemaakt in Nederland. Ze somt op: "Dit keer kwam er veel op me af: een verrassingsfeestje van mijn ouders, een gouden sportpenning van mijn geboortestad Groningen, veel verzoeken van de pers." Rijk wordt ze vooralsnog niet van deze sport. "Maar verder is geld een bijzaak. Meerkampers zijn echte liefhebbers."

Feestje

Na het WK werd er in Groningen vanuit de gemeente een surprise party voor Dokter georganiseerd. Met de vele aanwezigen was de verrassing voor Dokter echter nog niet compleet. Ze kreeg ook de Gouden Sportpenning uit handen van Inge Jongman, wethouder van de gemeente Groningen.

Deze prijs is voor sporters die op het podium hebben gestaan bij een wereldkampioenschap of Olympische Spelen. Dokter stond bovenaan het podium in Thorun en heeft de Gouden Sportpenning dan ook dubbel en dwars verdiend.