Sofie Dokter behaalde afgelopen weekend op sensationele wijze de wereldtitel indoor op de meerkamp. De Nederlandse topatlete maakte het tot het eind zeer spannend, maar werd uiteindelijk eerste. Daags na het succes reageert ze op Instagram. Haar wereldtitel kan ze nog amper bevatten.

Dokter was iedereen de baas bij de meerkamp op de WK indoor in Polen. Al snel nam de Groningse de leiding in het klassement, door onder andere de winst te pakken op de onderdelen verspringen en hoogspringen. Op de slotdag werd het nog heel spannend tussen Dokter en haar concurrente Anna Hall uit de Verenigde Staten. Uiteindelijk pakte de 23-jarige Nederlandse nipt de winst, met een voorsprong van 28 punten.

Het leidde al snel tot een enorm blije Dokter. Zij vierde het feestje met collega-atlete Nadine Visser, wiens vriend ook haar coach is. Bovendien kreeg Dokter te kampen met een boel emoties en kon ze amper beseffen wat ze precies had bereikt.

Nationaal record

Een dag na het succes komt Dokter met een terugblik op Instagram. "Wereldkampioen in een nationaal record", zo begint de Groningse atlete haar post, die met een score van 4888 punten het oude record van Nadine Broersen verbrak. "Dit voelt onwerkelijk, maar ik ben zo blij en trots! Heel dankbaar voor mijn team en de mensen om me heen, ik had het niet zonder hen gekund."

Het bericht leidt tot een stortvloed aan reacties van mede-sporters, die allemaal erg trots zijn op de successen van Dokter. Onder meer Lieke Klaver, die een keer zilver en een bronzen plak won in Polen, reageert met applaus. Ook Femke Broeders-Bol reageert met een lieve reactie, waaruit blijkt dat ze erg trots is. Daarnaast reageren ook Dokter's concurrenten Kate O'Connor, die brons pakte, en drievoudig olympisch kampioene Nafi Thiam, die afwezig was, met veel lof onder de post.

Loopbaan Dokter

Voor de jonge Dokter was het behalen van de wereldtitel meteen het grootste succes uit haar nog prille loopbaan. Eerder pakte ze wel al zilver op de WK indoor en brons op de EK indoor in Apeldoorn. Met haar wereldtitel ontpopt Dokter zich direct tot één van de sterkhouders voor het outdoor seizoen. Daar kan zij nu in alle vrijheid naar toe werken.