De ogen van de Nederlandse fans waren bij de 400 meter op de WK atletiek vooral op Lieke Klaver gericht, maar het was Sydney McLaughlin-Levrone die in de halve finale de show stal. De Amerikaanse liep met gemak veruit de snelste tijd. Het lijkt erop dat ze in de finale zomaar het 'onbreekbare' wereldrecord uit 1985 kan gaan verbeteren.

McLaughlin-Levrone is al een van de grootste namen in de atletiekwereld, maar in Tokio maakt ze haar WK-debuut op de 400 meter. Dat komt doordat ze in het verleden altijd de 400 meter horden liep. Ze was op dat onderdeel de grote plaaggeest van Femke Bol. McLaughlin-Levrone versloeg haar op de WK van 2022 en was ook op de Olympische Spelen in 2021 en 2024 veel te snel voor iedereen. In Parijs liep ze vorig jaar naar het goud met een wereldrecord. Ze was toen bijna twee seconden sneller dan Bol.

Maar in Tokio heeft Bol geen last meer van haar, want McLaughlin-Levrone heeft haar pijlen gericht op de 400 meter vlak. Ze won op de horden tenslotte al alles wat er te winnen viel en dus besloot ze uit haar comfortzone te stappen door voor het rondje zonder hindernissen te gaan. Op dat onderdeel was ze op de WK in Tokio op voorhand al één van de topfavorieten voor het goud en die status maakt ze vooralsnog meer dan waar.

McLaughlin-Levrone aast op 'onbreekbaar' record

McLaughlin-Levrone hield zich in de series nog in, maar zette in de halve finales een onwaarschijnlijke tijd op de klokken. Het loopwonder liep met een tijd van 48,29 seconden het 19 jaar oude Amerikaanse record uit de boeken van Sanya Richards-Ross. Daar hield het niet op, want het was ook nog eens de zevende tijd ooit gelopen op de 400 meter. Dat McLaughlin-Levrone op de laatste meters ook nog eens inhield, zal de concurrentie weinig hoop geven om haar in de finale te bedreigen.

Naar die finale zullen de atletiekfans dan ook met veel belangstelling gaan kijken, want de kans is groot dat McLaughlin-Levrone daarin nog een stuk sneller kan als ze de laatste meters wel vol doorloopt. Dat betekent ook dat zelfs het stokoude wereldrecord van Marita Koch in gevaar kan gaan komen.

In 1985 liep de atlete uit het toenmalige Oost-Duitsland een tijd van 47,60 seconden. Ze brak daarmee het record van 47,99 dat Jarmila Kratochvilova uit Tsjechoslowakije in 1983 had neergezet. Tot op de dag van vandaag zijn zij de enige twee vrouwen die ooit onder de 48 seconden hebben gelopen.

Mede door die reden werd het record van Koch als 'onbreekbaar' gezien, maar McLaughlin-Levrone heeft het misschien wel in zich om toch een betere tijd te lopen in de finale van de WK atletiek. Dat moet dan gaan gebeuren op donderdag 18 september rond de klok van 15.25 uur (Nederlandse tijd).

Geruchten over dopinggebruik

Overigens hangt er rond dat stokoude record uit 1985 ook een zwerm van dopinggebruik. De Oost-Duitse overheid steunde in die jaren tenslotte een grootschalig dopingprogramma onder sporters en de naam van Koch dook ook op in een van de documenten over dat programma. Dat het zelfs de atletes van tegenwoordig met de verbeterde trainingsmethodes lange tijd niet lukte om in de buurt van haar tijd te komen, zorgde voor nog meer twijfels.

Koch werd echter nooit positief getest op doping en heeft altijd ontkend prestatiebevorderende middelen te hebben gebruikt. Haar record is daardoor nog altijd geldig.



Bekijk hieronder het wereldrecord van Koch uit 1985: