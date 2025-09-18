Op de zesde dag van de WK atletiek werden er in Tokio weer de nodige medailles verdeeld, maar één onderdeel hielden de atletiekfans extra in de gaten: de 400 meter bij de vrouwen. Daar kon het Amerikaanse loopwonder Sydney McLaughlin-Levrone misschien wel historie gaan schrijven. Dat deed ze ook, maar toch bleef het wereldrecord buiten bereik. McLaughlin-Levrone krijgt voor haar titel een enorm bedrag aan prijzengeld, maar loopt de jackpot mis.

McLaughlin-Levrone was tot voor kort de grote rivale van Femke Bol op de 400 meter horden, maar de Amerikaanse won in die discipline al alles wat er te winnen viel. Ze besloot om zich dit seizoen dus maar eens te richten op een ander onderdeel. Het atletiekfenomeen veranderde niet van afstand, maar was er blijkbaar wel klaar mee om hindernissen op haar weg te vinden. Ze deed bij de WK in Tokio dus mee aan de 'vlakke' 400 meter.

Daar was ze ondanks haar weinige ervaring op het onderdeel in ieder geval één van de topfavorieten voor het goud. McLaughlin-Levrone maakte in de halve finales veel indruk door de zevende tijd ooit te lopen. Ze was meer dan een seconde sneller dan de andere atletes en nog erger: ze hield de laatste meters overduidelijk in.

Goud met historische tijd, maar geen wereldrecord

Iedereen in de atletiekwereld hield er dan ook rekening mee dat McLaughlin-Levrone in de finale een tijd onder de 48 seconden zou kunnen lopen en dat deed ze ook nog. Ze kwam als eerste over de finish na 47,78 seconden en dook daarmee als eerste atlete in de afgelopen 40 jaar onder de magische grens van 48 seconden.

Dat ze zo'n snelle tijd neerzette, kwam misschien wel door de ijzersterke concurrentie, want Marileidy Paulino en Salwa Eid Naser renden allebei ook hun allerbeste race ooit. Paulino brak met 47,98 seconden net als de Amerikaanse door de magische grens heen en Eid Naser verbeterde met 48,14 seconden haar persoonlijke record.

McLaughlin-Levrone leek zelfs het stokoude wereldrecord van Marita Koch te gaan breken, maar door de moeizame laatste meters kwam ze daar net niet aan. De Oost-Duitse liep in 1985 het wereldrecord van 47,60 seconden. McLaughlin-Levrone kwam dus slechts 0,18 seconde te kort om die toptijd te breken. Het lijkt voor haar dus mogelijk om daar de komende jaren wel onder te duiken en dat was iets dat tot voor kort nog als compleet onmogelijk werd gezien.

McLaughlin-Levrone loopt bonus mis

McLaughlin-Levrone verdient goed dankzij haar gouden medaille, maar ze had nog veel meer kunnen binnenhalen als ze het record van Koch uit de boeken had gelopen. Het winnen van een wereldtitel levert 70.000 dollar (60.000 euro) op en voor het breken van een wereldrecord geeft de internationale atletiekunie IAAF een bonus van 100.000 dollar (85.000 euro). McLAughlin-Levrone krijgt dus enkel dat eerste bedrag.

Armand Duplantis blijft daarmee de enige atleet dit WK die de jackpot wist te pakken. De polsstokhoogspringer brak met een sprong van 6,30 meter zijn eigen wereldrecord en kan daardoor binnenkort 170.000 dollar (153.000 euro) op zijn rekening verwachten.