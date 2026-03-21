Menno Vloon heeft zich op de WK indooratletiek in het Poolse Torun niet kunnen mengen in de strijd om de medailles bij het polsstokhoogspringen. De 31-jarige Zaankanter kwam tot een hoogte van 5,85 meter en eindigde daarmee op de zevende plaats. Fenomeen Armand Duplantis ging er met het goud vandoor, maar stelde daarbij wel het publiek teleur.

Duplantis kwam al meteen bij de eerste sprong over 5.50 meter in actie. Het publiek kon dus meteen genieten van het fenomeen. Die hoogte haalde hij met gemak en hij sloeg vervolgens de 5.70 over. Na de 5.85 deed hij ook geen poging op de 5.95. Hij sprong vervolgens wel over 6 meter. Daarna waren er nog drie concurrenten over.

Eén daarvan was Emmanouil Karalis. De Griek bood de meeste tegenstand aan de Zweed, maar Duplantis kon er alsnog met gemak met de overwinning vandoor gaan. Een sprong over 6.25 was genoeg voor hem om het goud binnen te halen. Hij deed ook geen poging meer om zijn wereldrecord van 6.31 aan te scherpen, tot teleurstelling van de aanwezige fans in Polen. Karalis won het zilver achter Duplantis. Het brons ging naar Kurtis Marschall.

Menno Vloon

Vloon sprong ook met gemak beide hoogtes en leek nog genoeg marge over te hebben. De eerste poging van Vloon op 5,85 meter was echter niet succesvol. Zijn tweede poging slaagde wel.

Hij sloeg vervolgens de 5,95 meter na een mislukte poging over en ging voor 6 meter. Hij kwam daar in twee pogingen echter niet overheen en eindigde zo als zevende met zijn tweede sprong over 5,85. Dat is wel zijn beste prestatie van het seizoen.

Vloon zit al jaren tegen de 6,00 meter aan, maar heeft die nog altijd niet bedwongen. De eerste sprong mislukte en ook de tweede ging mis. Zo blijft 5,96 staan als zijn record. Vloon verraste een jaar geleden met de Europese indoortitel in Apeldoorn. Het was zijn eerste medaille na talrijke deelnames aan internationale kampioenschappen zonder succes.