Lieke Klaver heeft zaterdag brons gewonnen op de 400 meter tijdens de WK indoor atletiek. Ze kon haar ogen niet geloven toen ze de uitslag zag en was zichtbaar geëmotioneerd. Na afloop legt ze uit waarom dat was.

Dat had allereerst te maken met teleurstelling over haar eigen race. "Zo'n goede race was het niet. Maar nu hou ik op want ik heb gewoon brons. Ik ben echt opgelucht", begint ze bij NOS. "Want wat een stom systeem die twee finales, zeg."

Dit seizoen wordt de finale van de 400 meter indoor opgedeeld in twee heats van vier atleten. De deelnemers in de eerste race moeten dus nog wachten op de tijden van volgende lopers, voor ze de uitslag weten. "Of ik nou wel of geen medaille win, ik ga sowieso wat negatief commentaar erop gooien. Het is echt stom", zegt ze. "Normaal ben ik op zich wel de rust zelve, maar ik trok dit niet", aldus Klaver over de tijd tussen de races. "Ik ben heel erg in mijn rust mijn vader gaan zoeken."

Ze ging iedereen af in het publiek om niet te denken aan de uitslag. "Toen had ik ze in het vizier, toen dacht ik: ik ga nu zitten, naar hun kijken en wachten. Nou en toen was ik derde. Ik dacht eerst dat ze dat ene meisje vergeten waren op het bord te zetten." Maar de bronzen plak was toch echt voor haar.

Verzuring

Dat was een grote verrassing voor de 27-jarige. "Ik had vooraf wel gedacht: als ik tweede word in deze serie, ga ik geen medaille halen. We hadden twee scenario's. Of ik loop voorop op het 200-meterpunt, of ik zit er net achter. En ik was een klein beetje afgeleid omdat ik voorop liep. En toen in de allerlaatste bocht had ik een soort misstapje met verzuring. Toen dacht ik: nee, nee, niet nu."

Tranen

Uiteindelijk was het dus toch genoeg en kwam de ontlading. De topatlete was in tranen en legt uit waarom. "Gewoon emoties. Ik ben ook een mens. Ik heb zo mijn goede nachten, mijn slechte nachten en ik werk heel hard. Dat wordt niet altijd beloond, maar het heeft me nu wel beloond met een medaille."