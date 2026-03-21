Armand Duplantis heeft opnieuw voor opschudding gezorgd in de atletiekwereld, maar dit keer niet met een sprong over de lat. De Zweedse wereldrecordhouder zette een grote stap in zijn privéleven, terwijl hij midden in een druk sportjaar zit. Daarmee volgt 'Mondo' opvallend het voorbeeld van topatlete Femke Bol, die eerder dit jaar ook met liefdesnieuws naar buiten kwam.

De olympisch kampioen polsstokhoogspringen blijkt namelijk in alle stilte officieel te zijn getrouwd met zijn partner Desiré Inglander. Volgens het Zweedse persbureau TT vond de ceremonie plaats in Stockholm en gold die vooral als juridische formaliteit. Later deze zomer wil het stel hun huwelijk nog uitgebreid vieren tijdens een grotere ceremonie in Frankrijk, samen met familie en vrienden.

'Een bruiloft maak je maar één keer mee'

De timing van het huwelijk is opvallend, aangezien Duplanitis midden in een belangrijke fase van zijn seizoen zit bij de WK indoor atletiek. De Zweed jaagt opnieuw op titels en wereldrecords richting de grote toernooien van deze zomer. Toch lijkt hij zich weinig zorgen te maken over het combineren van topsport en privéleven. "Een bruiloft maak je maar één keer mee", gaf hij eerder aan, waarmee hij duidelijk maakte dat persoonlijke hoogtepunten soms voorrang krijgen op sportieve verplichtingen.

Het stel probeert hun relatie al langere tijd zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers te houden, al lukt dat niet altijd. Sinds de Olympische Spelen van Parijs, waar Duplantis goud won en opnieuw het wereldrecord aanscherpte, staan de twee volop in de belangstelling. Hun emotionele omhelzing na zijn gouden sprong ging destijds de hele wereld over en zorgde ervoor dat Inglander in korte tijd een bekend gezicht werd binnen de atletiekwereld.

Pure dominantie

Ook het aanzoek zelf verliep allesbehalve standaard. Duplantis plande het moment tot in detail en verraste Inglander tijdens een fotoshoot in het Engelse Hamptons, waar hij op één knie ging. Volgens de Zweed was hij op dat moment zelfs nerveuzer dan tijdens een olympische finale. Het onderstreept hoe belangrijk zijn privéleven voor hem is geworden, naast zijn ongekende sportieve successen.

Op de baan blijft Duplantis ondertussen domineren. De Zweed sprong onlangs in eigen land voor de vijftiende keer een wereldrecord en bracht zijn tophoogte op 6,31 meter. Opvallend was dat hij daarbij een belangrijke aanpassing deed in zijn voorbereiding.

In plaats van zijn gebruikelijke aanloop van twintig in stappen koos hij plots voor 22 stappen, een keuze die zelfs zijn moeder verbaasde. "Hij zei dat hij het zo ging doen en toen dacht ik: huh?", vertelde zij aan Zweedse media. De wijziging pakte echter uitstekend uit en onderstreepte opnieuw de drang van Duplantis om zichzelf én de sport telkens verder te vernieuwen.

Femke Bol

Met zijn geheime huwelijk treedt Duplantis dus opvallend in de voetsporen van Femke Bol. De Nederlandse topatlete gaf op 21 februari in Amersfoort het jawoord aan polsstokhoogspringer Ben Broeders, met wie ze sinds 2021 een relatie heeft. Het nieuws werd pas weken later gedeeld via sociale media, waar het stel sprak van een liefde die 'altijd als thuis heeft gevoeld'.