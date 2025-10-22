De WK atletiek zijn alweer geruime tijd voorbij, maar bij onze zuiderburen blijft het toernooi nog altijd nadreunen door een gigantische rel rond superster Nafi Thiam. Die rel heeft nu geleid tot het vertrek van één van de belangrijkste mensen in de Belgische atletiekwereld.

Thiam en atletiekbond Belgian Athletics lagen in aanloop naar de WK in Tokio enorm in de clinch met elkaar doordat de drievoudig olympisch kampioene op de meerkamp weigerde om een gedragscode vanuit de bond te tekenen. Zij vond dat die namelijk door de voorwaarden wel heel veel macht naar zich toe zou trekken. Thiam mocth ondanks het niet tekenen van de code toch mee naar de wereldkampioenschappen, maar tijdens het toernooi ontaardde de zaak in een groot schandaal.

De Belgische topatlete gaf namelijk te kennen dat ze werd tegengewerkt door haar eigen bond, die haar dan weer van 'leugens' betichtte. De emotionele gevolgen waren dusdanig groot dat Thiam uiteindelijk tijdens de meerkamp de handdoek in de ring gooide. Zij verklaarde dat ze 'mentaal gebroken' was.

Rel kreeg vervolg na WK

Daar hield het echter niet op, want in de weken na het toernooi lekten er steeds meer details uit. Zo wilde de Belgische federatie atleten geld betalen in ruil voor het ondertekenen van de code en ook doken er interne mails op die flink wat stof deden opwaaien bij onze zuiderburen.

D e Nederlandse ex-atleet Rutger Smith, die een hoge functie bekleed in de Belgische atletiekwereld, liet in één van die mails weten Thiam liever niet te willen meenemen naar het WK. Smith is topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen, de tak die over de atletiek in Vlaanderen gaat. Smith lag in het verleden al vaker onder vuur en opnieuw werden de pijlen op hem gericht. Gery Follens, voorzitter van Atletiek Vlaanderen, sprak echter zijn steun uit voor Smith.

Voorzitter dient ontslag in

Smith zit nog altijd op zijn plek, maar woensdag is duidelijk geworden dat Follens wel vertrekt. Hij heeft per direct zijn ontslag ingediend. De voorzitter, die de functie zeven jaar lag bekleedde, noemt een burn-out als officiële reden voor zijn vertrek bij de bond.

"Decennialang heb ik me met veel geestdrift ingezet voor onze prachtige sport. De afgelopen maanden merkte ik echter dat de impact van het voorzitterschap woog - op mijn omgeving, maar ook op mijn eigen fysiek en mentaal welbevinden. Vandaar mijn beslissing om nu een stap terug te zetten", schrijft Follens in een statement.