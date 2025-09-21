In België zijn ze al dagen in de ban van alles wat er rond meerkampster Nafi Thiam aan de hand is. De legendarische atlete verzeilde vlak voor de WK atletiek in een conflict met de nationale atletiekfederatie en dat had uiteindelijk ook invloed op haar prestatie. De regerend olympisch kampioene maakte de meerkamp niet af en inmiddels heeft ook haar moeder zich in de discussie gemengd.

De bom ontplofte enkele dagen voordat Thiam in Tokio aan de zevenkamp moest beginnen. Het was al langere tijd bekend dat de Belgische de gedragscode van de atletiekfederatie weigerde te tekenen, maar eerder deze week uitte ze haar onvrede aangezien ze naar haar idee werd tegengewerkt.

Zo was er discussie over of ze wel mee mocht op het trainingskamp van de nationale bond en ook vroeg de bond voor haar fysiotherapeut geen accreditatie aan waardoor ze in het stadion en op het trainingscomplex niet door hem behandeld kon worden. De Belgische atletiekfederatie kon zich echter niet vinden in de opmerkingen van Thiam en bestempelde ze als 'leugens'.

Conflict heeft gevolgen

Thiam won in haar carrière drie olympische titels, twee WK's en drie Europese kampioenschappen en heeft dus flink wat ervaring, maar de onrust had desondanks impact. Ze presteerde op de eerste dag van de meerkamp ondermaats en trok zich uiteindelijk na een teleurstellend optreden bij het verspringen terug.

"Ik ben mezelf niet en heb er ook geen plezier in. Er hing de hele tijd een donkere wolk boven mijn wedstrijd en die kon ik niet afschudden", reageerde Thiam tegen Sporza na haar opgave. Haar coach Michael Van der Plaetsen haalde even later nog eens keihard uit naar de bond en inmiddels heeft ook mama Thiam een duit in het zakje gedaan via een uitgebreid bericht op Facebook.

Mama Thiam woedend

"Sommigen hebben er persoonlijk voor gezorgd dat haar doel, plezier maken, onmogelijk werd", schrijft Danielle Destiny op het sociale medium. " Al tien jaar lang doet Nafi wat er van haar verwacht wordt in ruil voor haar statuut en een elitebeurs: presteren en het volkslied wereldwijd laten klinken. Maar blijkbaar was dat niet genoeg en garandeerde dat haar geen rust. Men wil haar sponsors kapotmaken, haar onder druk zetten met dreiging en chantage, men praat over het afnemen van haar elitecontract en haar zonder werk achterlaten."

"Toen ik mijn dochter van 7 jaar ooit inschreef in een atletiekclub, was dat niet om haar te laten beledigen of om haar bloot te stellen aan chantage bij een contractondertekening. Het was omdat ik dacht dat deze sport haar gezond geluk kon brengen. En dat is ook lange tijd zo geweest."

Mama Thiam ziet dat het echter veranderd is: "Als dat niet langer zo is, dan heeft het volgens mij geen enkele zin om door te gaan. Nafi is een geschenk, een troef, een voorbeeld ook. Als haar geluk niet meer op de piste ligt, dan zal ze het ongetwijfeld elders vinden – ergens waar haar werk wél gewaardeerd wordt, misschien zelfs zonder zoveel offers en zonder zoveel zweet."

Grootste atlete uit Belgische geschiedenis

Thiam is met afstand de grootste atlete ooit uit België. Het land won in de hele geschiedenis slechts twee wereldtitels en die staan allebei op naam van de meerkampster. Thiam is ook nog eens de enige Belgische vrouw die drie olympische titels wist te winnen. Ook in andere sporten lukte dat niemand.