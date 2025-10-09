In België raken ze niet uitgepraat over de soap tussen olympisch kampioene Nafi Thiam en de Belgian Athletics. Daar is voormalig kogelstoter Rutger Smith de topsportcoördinator van de Vlaamse tak, maar aan zijn stoelpoten wordt zwaar gezaagd. Zelfs door het Belgische parlement.

Thiam staat lijnrecht tegenover de Belgische atletiekfederatie en Smith. De rel escaleerde tot een publiek debat over macht, beleid en topsportcultuur. De spanningen begonnen in aanloop naar de WK atletiek 2025 in Tokio, toen duidelijk werd dat Thiam de gedragscode van de federatie niet had ondertekend. De gedragscode bevatte volgens haar bepalingen die problematisch waren, onder meer rond portretrechten en sponsorbelangen.

Thiam weigerde te tekenen, wat volgens haar later werd aangegrepen om haar toegang tot het officiële voorbereidingskamp te weigeren. Ook mocht een belangrijk lid van haar trainersstaf niet mee naar Japan.

Bom ontploft

Uiteindelijk gaf de meerkampster na vijf van de zeven onderdelen op de zevenkamp op. De situatie escaleerde toen gelekte e-mails aan het licht kwamen, waarin Smith min of meer schreef dat ze Thiam niet naar de WK wilden sturen. In andere mails werd gesuggereerd dat men 'een voorbeeld' moest stellen met Thiam.

Kort na de WK brak Thiam publiekelijk haar stilzwijgen. Ze sprak van een 'toxische omgeving' binnen de federatie en stelde dat bepaalde individuen actief hebben geprobeerd haar deelname te saboteren. De Belgische wilde meer transparantie, duidelijkere selectiecriteria, en het beperken van de macht van individuen binnen het systeem binnen de atletiekfederatie.

Druk op Smith

Hoewel de Vlaamse atletiekbond Smith steunde, neemt de druk vanuit de Belgische politiek toe. Parlementslid Gwendolyn Rutten laat zich er via sociale media over uit. “De bond dwingt de atleten om een code te ondertekenen die geen code is, maar een contract. Contracten zijn te onderhandelen, zeker als het over portretrechten en sponsoring gaat. Dat gebeurt bij de bond niet", schrijft ze.