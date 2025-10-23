Sifan Hassan gaat de komende jaren geen last hebben van Ruth Chepngetich. De Keniaanse topatlete is officieel voor drie jaar geschorst nadat ze heeft toegegeven doping te hebben gebruikt. Normaliter staat er een schorsing van vier jaar voor het innemen van verboden middelen, maar omdat ze eerlijk is geweest, is haar straf ingekort.

Chepngetich werd in maart 2025 positief bevonden op de verboden stof hydrochlorothiazide. Dat middel wordt gebruikt bij nierproblemen om de urineproductie te bevorderen. Zo kan een atleet ook andere verboden stoffen maskeren. Ze werd daarop al voorlopig geschorst.

190 keer de toegestane hoeveelheid

De hoeveelheid van het verboden middel dat in het dopingmonster van Chepngetich werd aangetroffen, was 190 keer de toegestane hoeveelheid, meldt de AIU in een persbericht. Bij de eerste ondervragingen gaf de atlete aan dat ze geen verklaring had voor de positieve test, maar in juli veranderde ze haar lezing.

Medicijnen van huishoudster

Chepngetich schreef aan de AIU dat ze zich herinnerde dat ze twee dagen voor de positieve test ziek was geworden en dat ze de medicijnen van haar huishoudster als behandeling had ingenomen, zonder te verifiëren of er een verboden stof inzat.

Bewijsmateriaal op telefoon, extra onderzoek

Omdat de AIU bewijsmateriaal op haar mobiele telefoon heeft gevonden, wil de integriteitseenheid deze informatie nader onderzoeken. In de tussentijd blijven de prestaties die Chepngetich vóór de positieve test leverde nog geldig, dus ook haar wereldrecord op de marathon.

Wereldrecord bij de vrouwen

De 31-jarige atlete verpulverde vorig jaar oktober in Chicago het marathonrecord voor vrouwen met een tijd van twee uur, negen minuten en 56 seconden. Ze won die marathon drie keer en veroverde in 2019 de wereldtitel op de marathon.